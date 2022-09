Al Festival del Cinema di Venezia hanno fatto incetta di applausi. Anche i fotografi si sono scatenati suscitando il loro imbarazzo. Francesca Chillemi e Can Yaman sono i protagonisti della serie “Viola come il mare” in partenza il prossimo 30 settembre in prima serata su Canale 5. Al centro della trama c’è il personaggio di Viola Vitale, appassionata di comunicazione di moda che lascia Parigi per trasferirsi a Palermo. Viola entra a lavorare in una redazione e si occuperà di cronaca nera. Sul suo cammino incrocerà Francesco Demir, ispettore di polizia che si occupa di indagare sui casi di cronaca della città. Per risolvere i vari enigmi la protagonista utilizza quello che è un vero e proprio dono: la sinestesia che le permette di associare a ogni persona un colore e, a partire da questo, un particolare stato d’animo. All’inizio tra Viola e Francesco il rapporto sarà turbolento a causa dei loro caratteri opposti ma poi troveranno un loro equilibrio. Noi di SuperGuida TV siamo riusciti in esclusiva a scambiare qualche battuta con Can Yaman e Francesca Chillemi. Entrambi si sono mostrati molto disponibili e hanno risposto alle nostre domande.

Intervista a Francesca Chillemi e Can Yaman

Abbiamo chiesto ad entrambi se nella loro vita gli sia mai successo di dover ricominciare daccapo come è successo al personaggio di Viola. Francesca Chillemi ha dichiarato: “Nella vita si può ricominciare anche senza che ci sia stato in precedenza un fallimento. Nel caso di noi attori siamo abituati a passare da un set all’altro e in questo senso dobbiamo sempre ricominciare. Ogni volta che interpreti un nuovo personaggio, devi imparare a scoprirlo e a conoscerlo. Sul set poi incontri nuovi colleghi, nuovi tecnici, una nuova produzione. Sono dell’idea che anche questo aspetto sia importante per la crescita di un attore”.

In questa serie, Can Yaman si è trovato a recitare per la prima volta in italiano. Per lui è stato sicuramente un nuovo inizio anche piuttosto complicato. Can ha rivelato ai nostri microfoni: “Nel mio caso mi sono trovato in un Paese diverso con una lingua diversa. Mi riconosco una particolare capacità, di saper ricominciare da zero. In Italia ho incontrato nuove persone e fatto nuove conoscenze. E’ importante sapersi adattare. Anche un fallimento può diventare un grande regalo se lo vedi a distanza di tempo”.

Durante la videointervista, ad un tratto, Can Yaman chiede a qualcuno di chiudere una porta e Francesca Chillemi dice: “Purtroppo ci sono paparazzi ma alla fine siamo in contesto tranquillo come sempre e non possono decontestualizzare questa volta per fortuna”.

Una dichiarazione che appare una frecciata al gossip che da un po’ di mesi a questa parte continua a circolare sul conto di Can Yaman e Francesca Chillemi. Le voci di un presunto flirt si rincorrono da tempo e la forte intesa sul set tra i due ha spinto gli amanti della cronaca rosa ad ipotizzare un legame. Can Yaman e Francesca Chillemi sono solo amici tanto che in alcune circostanze Francesca Chillemi è apparsa infastidita da alcune richieste, di fotografi compresi.

Intanto, però cresce l’attesa per la messa in onda della prima puntata della serie che sta catalizzando l’attenzione del pubblico. Tutto fa pensare che questa serie possa diventare regina di ascolti nella nuova stagione televisiva di Mediaset. Sarà davvero così o il gossip circolato sul conto di Francesca e Can potrebbe avere un impatto negativo?

Viola come il mare, intervista video a Francesca Chillemi e Can Yaman