Tra le tante novità della stagione televisiva Mediaset 2024 annunciate dall’amministratore delegato del gruppo, Pier Silvio Berlusconi, questa mattina nella sede del gruppo di Cologno Monzese durante il consueto incontro con la stampa, c’è una grande novità che riguarda una delle fiction di successo andate in onda su Canale 5 e che torna con la seconda stagione: “Viola come il mare 2”.

“Viola come il mare 2” arriva prima su Mediaset Infinity

Nel parlare degli ottimi risultati ottenuti sul fronte del digitale, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che la seconda stagione di “Viola come il mare”, la fiction di successo con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, sarà mandata in anteprima su Mediaset Infinity a marzo, mentre la data della trasmissione in chiaro è ancora da stabilire.

In passato fu già il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, dopo gli ottimi risultati Auditel registrati dalla fiction a dichiarare: “Due giovani, belli e di talento, nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e accattivante, sono gli ingredienti della serie confezionata con la consueta maestria da Lux Vide e la brillante regia di Francesco Vicario. Un mix di romance, crime e drama, che ha conquistato il pubblico di Canale 5, grazie anche ai volti di Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti ideali di Viola come il mare. Un prodotto eccellente, perfetto per la prima serata dell’ammiraglia Mediaset, per il quale ringrazio caldamente Matilde e Luca Bernabei, e i cast autoriali, produttivi e artistici della serie. Bravi!”.

Le dichiarazioni di Luca Bernabei

La serie tv piace molto. La coppia di detective – lui poliziotto e lei giornalista – ha conquistato il pubblico di Canale 5. Il produttore Luca Bernabei in merito ad una seconda stagione aveva annunciato: «Stiamo già scrivendo la seconda stagione. Hanno lavorato 200 persone per un anno e mezzo, di cui sei mesi di riprese, con un investimento di 10 milioni di euro» dice il produttore Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide.