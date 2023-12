Domenica 17 dicembre 2023 è andata in onda una puntata speciale di ‘Natale e Quale Show‘, tutta dedicata alla raccolta fondi per Telethon. In gara si sono messi in gioco 12 partecipanti delle passate edizioni. Vediamo insieme chi erano e chi ha vinto.

Natale e Quale Show Speciale 2023-2024, il vincitore è Antonino

Anche quest’anno la Rai ha dedicato la sua programmazione alla settimana della maratona Telethon, per raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle malattie genetiche rare. L’ultimo appuntamento con ‘charity’ ha visto una puntata speciale di Tale e Quale Show in cui i partecipanti hanno dovuto interpretare alcune delle canzoni più amate natalizie. A condurre ‘Natale e Quale Show‘ in prima serata su Ra1 come sempre c’era Carlo Conti affiancato da una giuria d’eccezione, vestita a tema e composta dalla “regina” Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio a cui si è aggiunto Gerry Scotti (imitato da Claudio Lauretta).

I protagonisti che hanno partecipato a questo speciale sono stati Ilaria Mongiovì, Jessica Morlacchi, Jasmine Rotolo, Lidia Schillaci, Antonino, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Luca Gaudiano (vincitore dell’edizione di “Tale e Quale Show” dello scorso novembre), Alessandro Greco, Lorenzo Licitra, Agostino Penna e Valerio Scanu. A questi si è aggiunto il “ripetente ad honorem”, Gabriele Cirilli. A vincere la puntata è stato Antonino che ha interpretato Michael Bolton con “Santa Claus is coming to town“.

Il più votato dai telespettatori è stato invece Paolo Conticini con George Michael.

La classifica finale

Queste la classifica finale di Natale e Quale Show Speciale 2023-2024 con i primi concorrenti molto vicini.