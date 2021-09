La vincitrice del Leone d’Oro per il Miglior Film alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è Audrey Diwan per L’événement che con il suo film racconta il tema dell’aborto e della libertà di scelta delle donne.

Il Leone d’Oro 2021 a Audrey Diwan, è per tutte le donne di oggi e di ieri

Molto probabilmente, la giuria presieduta da Bong Joon Ho e composta da Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao ha scelto di consegnare il Leone d’Oro ad Audrey Diwan per l’importanza e l’attualità del tema cardine del suo film.

L’aborto: una questione ancora non risolta

Ricordiamo che viviamo nel 2021 e tra le tante discriminazioni vi è quella relativa all’aborto. Non è lontano il Texas di oggi in cui c’è un governatore americano e repubblicano, Greg Abbott, che ha vietato l’aborto da quando si percepisce l’esistenza vitale dell’embrione.

Nel suo discorso di ringraziamento, la giornalista ed editrice franco-libanese ricorda quanto ci sia ancora bisogno di parlare di aborto e di raccontare la condizione femminile. Certo il suo film, tratto dal romanzo di Annie Ernaux narra la vicenda di una ragazza della Francia degli Anni ‘60 eppure oggi, la situazione è da migliorare.

Ecco, le sue parole: “Ringrazio la Mostra e il suo Presidente per aver voluto in concorso questo film. È il verdetto delle madri: ostinate e parallele, in affanno per il lavoro, in carcere o mai diventate tali per l’aborto clandestino”

La trama de L’événement di Audrey Diwan

L’événement, secondo lungometraggio di Audrey Diwan, è un racconto introspettivo che vive attraverso l’esperienza diretta della protagonista. La ragazza scopre di aspettare un bambino/a nel 1963. Il suo mondo fatto di esami con l’obiettivo di diplomarsi sembra sgretolarsi.

La sua decisione è abortire ma a chiunque lei si rivolga, le porte le vengono chiuse. C’è un’opposizione cruda, reale e continua al punto che quando riesce a trovare una soluzione, potrebbe esserle fatale.