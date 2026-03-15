La cerimonia degli Oscar si è conclusa, e anche quest’anno non sono mancate grandi emozioni e varie sorprese. Con il trionfo assoluto di Una battaglia dopo l’altra, che si è aggiudicato varie statuette, vediamo insieme tutti i vincitori degli Oscar 2026.

Vincitori Oscar 2026, la lista completa: ecco chi ha vinto

La notte degli Oscar è uno degli eventi più amati tra gli appassionati della settima arte. Anche quest’anno non potevano mancare colpi di scena e momenti emozionanti.

Partiamo dal Miglior film, dove ha vinto uno dei favoriti dell’anno: Una battaglia dopo l’altra. La pellicola si è aggiudicata numerose statuette. Paul Thomas Anderson ha infatti vinto nella categoria Miglior Regia e Miglior sceneggiatura non originale, Andy Jurgensen il Miglior montaggio. Il 2026 è stato anche l’anno di aggiunta di una nuova categoria, quella di Miglior Casting, che è andato a Cassandra Kulukundis sempre per Una battaglia dopo l’altra.

Sul versante attori invece, nella categoria Miglior attore protagonista ha vinto Michael B. Jordan per il suo doppio ruolo ne I Peccatori. Come miglior attrice invece, nessuna sorpresa. Ha vinto infatti Jessie Buckley per il film di Chloe Zaho, Hamnet – Nel nome del figlio, con la sua straordinaria interpretazione di Agnes, la moglie di William Shakespeare. Miglior attrice non protagonista è andato a Amy Madigan per Weapons. Infine, Miglior Attore non protagonista ha vinto Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra, che però non si è presentato alla cerimonia.

Anche I Peccatori, altro tra i favoriti, ha ricevuto varie statuette. Il compositore Ludwig Goransson ha vinto infatti per la Miglior colonna sonora originale, mentre Autumn Durald Arkapaw ha ottenuto la statuetta per la Migliore fotografia. Anche in questo caso è stata una vittoria storica: Arkapaw è stata la prima donna nera ad essere stata nominata nella categoria e a vincere. Ryan Coogler ha invece ottenuto l’ambito premio per la Miglior sceneggiatura originale.

Il film internazionale, a vincere è stato Sentimental Value di Joachim Trier. Come Miglior Film d’animazione invece, anche qui nessuna sorpresa. Ha vinto infatti il fenomeno globale K-pop demon hunters, premiato anche con Golden come migliore canzone, prima volta in assoluto per una canzone coreana ad ottenere questo riconoscimento.

Migliori costumi sono andati invece a Frankenstein. Il film di Guillermo del Toro è stato anche vincitore di Miglior trucco e Acconciatura e Migliore Scenografia.

Per quanto riguarda i corti invece, nella categoria Miglior Corto live action c’è stato un pareggio. Hanno vinto infatti Singers di Sam A. Davis e Jack Piatt e Two People Exchanging Saliva di Alexandre Singh and Natalie Musteata. La vittoria per il Miglior cortometraggio d’animazione è andata invece a The Girl Who Cried Pearls, mentre il Miglior documentario a Mr. Nobody against Putin di David Borenstein.

Per il sonoro, hanno vinto Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo e Juan Peralta per F1 – Il Film. Infine, Avatar: Fuoco e cenere ha vinto nella categoria Migliori effetti visivi.