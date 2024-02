Chi è il vincitore di Tali e Quali 2024? Carlo Conti è tornato in prima serata con la finale di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Tali e Quali 2024: chi ha vinto? Francesca La Colla che ha imitato Adele è la vincitrice

Questa settimana i cantanti imitati a Tali e Quali 2024 sono i seguenti: Zucchero, Britney Spears, Lucio Dalla, Adele, Marcella Bella, Elvis Presley e i Rocktes. Il vincitore della puntata di questa sera si confronta, poi, per aggiudicarsi il titolo di questa edizione con i vincitori delle tre precedenti puntate.

Isabella Alfano interpreta Marcella Bella;

Francesca La Colla imita Adele;

Luciano Maci è Lucio Dalla;

Francesco Di Giugno imita Elvis Presley;

Martina Malagnino è Britney Spears;

Alessandro Prelli imita Zucchero.

Gli Universal band sono i Rockets.

Vince la quarta puntata Francesca La Colla con Adele. La sfida ora è tra la vincitrice di questa sera e: Clelia Cicero (Edith Piaf), Andrea Cecconi (Max Pezzali) e Enea Platania (Mango). Francesca La Colla è la vincitrice di Tali e Quali 2024. Il concorrente ha sbaragliato tutti gli avversari con la sua esibizione nei panni di Adele.

La classifica finale di Tali e Quali 2024

Francesca La Colla (Adele) primo classificato;

Clelia Cicero (Edith Piaf);

Enea Platania (Mango);

Andrea Cecconi (Max Pezzali);

Durante la serata sono intervenuti in qualità di ospiti fissi per tutta l’edizione gli attori: Francesco Paolantini e Gabriele Cirilli. La coppia artistica, che durante la scorsa edizione di Tale e Quale Show ha letteralmente conquistato il pubblico di Raiuno, questa sera si è esibita nei panni di Renato Zero.

Video esibizione vincitore Tali e Quali 2024

Ecco di seguito l’esibizione del vincitore di Tali e Quali 2024 Francesca La Colla nei panni di Adele.