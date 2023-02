Chi è il vincitore di Tali e Quali 2023? Carlo Conti è tornato in prima serata con la finale di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Alla giuria si sono uniti questa sera in veste di giudici speciali: Gabriella Germani e Ubaldo Pantani.

Tali e Quali 2023: chi ha vinto? Roy Paladini che ha imitato Michael Jackson è il vincitore

Durante la puntata finale andata in onda questa sera su Raiuno, sul palco del talent Tali e Quali 2023 si sono esibiti:

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono Malgioglio e Cristina D’Avena;

La classifica finale di Tali e Quali 2023

Roy Paladini è il vincitore di Tali e Quali 2023. Il concorrente ha sbaragliato tutti gli avversari con la sua esibizione nei panni di Michael Jackson. Al secondo posto si è classificato Francesco Pasculli nei panni di Luciano Ligabue. Terzo posto invece per Michele Carovano che ha imitato Vasco Rossi.

Ecco di Seguito la classifica finale

Roy Paladini interpreta Michael Jackson (80 punti); Francesco Pasculli nei panni di Luciano Ligabue (78 punti); Michele Carovano ha imitato Vasco Rossi (68 punti); Federico Serra nei panni di Andrea Bocelli (66 punti); Martina Cascio interpreta Adele (63 punti); Massimo Ronza imita Fausto Leali (61 punti); Roberto Romanelli è Ivan Graziani (60 punti); Fulvio Cerulli ha interpretato Piero Pelù (59 punti); I Moonskin sono i Maneskin (53 punti); Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli interpretano Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena (31 punti).

Durante la serata sono intervenuti in qualità di ospiti fissi per tutta l’edizione gli attori: Francesco Paolantini e Gabriele Cirilli. La coppia artistica, che durante la scorsa edizione di Tale e Quale Show ha letteralmente conquistato il pubblico di Raiuno, questa sera si è esibita nei panni di Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena.

Video esibizione vincitore Tali e Quali 2023

Ecco di seguito l’esibizione del vincitore di Tali e Quali 2023 Roy Paladini nei panni di Michael Jackson.