Chi è il vincitore Tale e Quale Sanremo? Carlo Conti è tornato in onda su Rai 1 questa sera, sabato 25 febbraio 2023, con la finale della versione sanremese del fortunato programma Tale e Quale Show, che per l’occasione prende il nome di Tale e Quale Sanremo. Dopo il grande successo della scorsa settimana, questa sera è stato decretato il vincitore della versione dello show di Raiuno dedicata al Festival della Canzone Italiana. Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

“È una puntata che abbiamo registrato tempo fa. Fossimo stati in diretta, avremmo fatto una grande standing ovation a Maurizio Costanzo. Si spegne un faro, un grande amico”. Con queste parole Carlo Conti con un videomessaggio, inevitabile e doveroso, spiega ai telespettatori di Rai 1 che la puntata di questa sera non contiene alcun riferimento alla scomparsa di Costanzo perchè registrata molto tempo prima.

Come accaduto la scorsa settimana, sul palco di Tale e Quale Sanremo si sono alternati 13 artisti che, all’insegna del divertimento e della bravura, hanno dovuto imitare in tutto e per tutto alcuni fra i cantanti che si sono esibiti in questi anni al Festival di Sanremo. Il tutto ovviamente interpretando i brani che hanno fatto la storia del Festival. La finale di questa sera è stata presieduta dalla giuria formata da: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Pnariello. Quarto giudice speciale Claudio Lauretta nei panni di Antonino Cannavacciuolo.

Gli artisti che si sono esibiti alla finale

Durante la prima puntata di Tale e Quale Sanremo si sono esibiti: Carolina Rey (prende il posto di Rosalinda Cannavò), Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e Francesco Paolantoni in coppia con Gabriele Cirilli. Il vincitore di Tale e Quale Sanremo è Gilles Rocca. Il concorrente ha sbaragliato tutti gli avversari con la sua esibizione nei panni di Francesco Gabbani.

Tale e Quale Sanremo, classifica della finale

Curiosi di scoprire la classifica finale di Tale e Quale Sanremo? Ecco di seguito la classifica della puntata andata in onda questa sera, sabato 25 febbraio 2023.