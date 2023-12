Chi ha vinto Io Canto Generation? L’amatissimo Gerry Scotti è tornato in onda, mercoledì 27 dicembre 2023, su Canale 5 con la finale di Io Canto Generation, il talent show dove protagonisti sono ragazzi e ragazze dotati di un’innata passione per la musica e la voglia di mettersi in gioco.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, e la conduzione di Gerry Scotti, è andata in onda questa sera la finale di Io Canto Generation 2023. Ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si sono affrontati in una gara canora all’insegna del talento e delle emozioni. Ospite della puntata finale di stasera, Renato Zero. La serata finale ha visto trionfare ……..

