Sara Moalli è il vincitore di Bake Off Italia 2020, talent show più dolce della tv condotto da Benedetta Parodi su Real Time. La 29enne di Gallarate ha conquistato il palato della giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza.

Bake Off Italia 8, chi è il vincitore: è Sara Moalli

Si è conclusa la ottava edizione di Bake Off Italia, il talent show culinario condotto con grandissimo successo da Benedetta Parodi su Real Time. Una lunga finale che ha visto Sara Moalli trionfare su Philippe Chini e Monia De Carolis. La 29enne di Gallarate ha preparato un dolce al mango che ha conquistato i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza vincendo il titolo di miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Un vero e proprio sogno realizzato per Sara che, abbandonato il lavoro di designer, ha deciso di dedicarsi con entusiasmo e passione all’arte della pasticceria. Per questo motivo ha pensato di mettersi in gioco nel cooking show più dolce della tv avvicinandosi così alla grande arte culinari di maestri del calibro di Ernst Knam e Damiano Carrara.

Sara Moalli vincitrice di Bake Off Italia 2020

Una dolcissima vittoria per Sara Moalli che ha commentato a caldo: “faccio fatica a crederci. È una cosa troppo grande che è finalmente un sogno che si è realizzato”. Ad applaudirla anche il padre che inizialmente era dubbioso sulla passione della figlia verso la pasticceria, ma visto il risultato si è dovuto ricredere visto che era presente per fare il tifo per lei.

“Alla fine si è anche emozionato. Sono riuscita finalmente a renderlo fiero di me” – ha poi aggiunto la fresca vincitrice che non nasconde come questo percorso di Bake Off Italia 2020 le abbia permesso di sentirsi più capace.

Sul podio alle sue spalle al secondo posto si è classificata Monia De Carolis, mentre terzo posto per Philippe Chini.