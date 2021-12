Un Natale all’insegna della musica quello di Canale 5 con una puntata speciale della trasmissione “All Together Now Kids” condotta da Michelle Hunziker. L’appuntamento natalizio ha visto l’esibizione di 15 giovanissimi talentuosi interpreti della musica. Ma vediamo chi sono i giovani aspiranti cantanti in gara e chi è il vincitore di “All Together Now Kids“.

“All Together Now Kids”: chi sono i bambini in gara e chi ha vinto

I 15 bambini protagonisti di “All Together Now Kids” che si sono esibiti sul palco di Canale 5, sulle note di celebri brani della musica italiana ed internazionale sono:

Samuele Paolo Abbondante (9 anni, di San Potito Ultra – AV)

Samuele Baglivo (8 anni, di Cutrofiano – LE)

Massimo Cerni (11 anni, di Cerveteri – RM)

Victoria Cosentino (9 anni, di S. Andrea Apostolo Dello Jonio – CZ)

Emanuela Daidone (8 anni, di Partinico – PA)

Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni, di Torino)

Carlo Antonio Fortino (6 anni, di Montalto Uffugo – CS)

Luna Massari (7 anni, di Ragusa)

Margherita Mirra (9 anni, di Pioltello – MI)

Teresa Morici (9 anni, di Lucca)

Justin Pellecchia (11 anni, di Napoli)

Anna Stelli (12 anni, di Vecchiano – PI)

Gabriele Tonti (7 anni di Sabaudia – LT)

Marta Viola (12 anni, di Chieri – TO)

Sveva Zalli (10 anni, di Montelupo Fiorentino – FI)

I quattro finalisti in gara a “All Together Now Kids”

Al termine delle quattro manche di gara, in finale sono andati i “centenari”, cioè quelli che hanno conquistato la totale approvazione del Muro e quindi i 100 punti. A conquistare i 100 punti e quindi ad accedere di diritto alla finalissima di “All Together Now Kids” sono stati: Carlo Antonio Fortino (6 anni, di Montalto Uffugo), Marta Viola (12 anni, di Chieri), Zac Efren Bunnao Domingo (12 anni) e Massimo Cerni (11 anni, di Cerveteri). A scegliere il vincitore tra i quattro finalisti è toccato alla giuria formata da Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax.

Chi ha vinto “All Together Now Kids”?

A trionfare la sera di Natale a “All Together Now Kids” è stato Carlo Antonio Fortino. Questa la motivazione della decisione, fornita da J-Ax: “Ci avete fatto tutti voi il regalo di Natale più bello e avete ricordato a noi cosa voglia dire amare la musica e viverla in maniera spensierata. Eravate tutti troppo bravi e quindi abbiamo scelto di premiare il più piccolo”.

Annalisa Minetti conquista tutti a “All Together Now Kids”

Guest star della serata è stata Annalisa Minetti, che ha conquistato tutti con la sua interpretazione di “All I Want for Christmas is you” celebre brano di Mariah Carey. L’artista ha poi dichiarato: “A Natale si festeggia la vita, la nascita. Dovremmo dare più valore al rispetto, perché attraverso questo non ci sarebbe divisione tra le categorie. Amare è una scienza perfetta, che illumina chi dà e chi riceve amore”. Ecco i video Mediaset.