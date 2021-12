L’Onorevole Vincenzo Spadafora a Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin la sua vita privata senza peli sulla lingua. Dopo l’annuncio fatto in tv qualche settimana fa, Spadafora ha spiegato cosa lo ha spinto a raccontare tutto, svelato i suoi sentimenti e qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Vincenzo Spadafora a Verissimo: “Non voglio più nascondermi”

Vincenzo Spadafora a Verissimo, nella puntata di sabato 11 dicembre 2021, ha raccontato le sue emozioni dopo il coming out fatto in tv. L’onorevole ha svelato: “Non avevo avvertito nessuno, neanche la mia famiglia. Immagino siano rimasti stupiti ma ho ricevuto da subito grande calore, come dovrebbe sempre essere. Dopo averlo dichiarato, ho trascorso le prime notti a leggere migliaia di messaggi sofferti di ragazzi e madri che hanno trovato in questo gesto tanta forza e la possibilità di non sentirsi soli”.

Spadafora ha spiegato le motivazioni del suo gesto dicendo: “Ho detto di essere gay perché penso che chi ricopre un incarico pubblico debba essere testimone delle proprie battaglie che fa in Parlamento anche attraverso la propria storia personale. Inoltre, credo che in questo momento sul tema dei diritti ci sia un arretramento culturale”. Dopo il coming out cosa è accaduto? Vincenzo Spadafora pensava di dormire sereno, invece ha perso il sonno nel leggere tutti i messaggi che stava ricevendo, nel partecipare alle varie storie di chi gli raccontava la sua esperienza personale e il suo vissuto. In tanti si sono congratulati per il suo coraggio. In tanti hanno voluto condividere qualcosa di privato e personale confidandosi come con un amico stretto o un familiare.

Ora? L’onorevole ha confermato di essere single, ma pronto a vedere cosa gli riserverà la vita e il futuro. Per concludere ha aggiunto un altro dettaglio importante sulla sua vita privata. La storia più importante della sua vita, con un uomo, gli ha permesso di conoscersi meglio e di prendere coraggio, ma soprattutto di comprendere davvero cosa lo rendeva felice e cosa desiderava per il suo futuro.

Video Mediaset: l’intervista di Vincenzo Spadafora a Verissimo

Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale di Silvia Toffanin a Vincenzo Spadafora andata in onda nella puntata di sabato 11 dicembre 2021 su Canale 5.