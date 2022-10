Dopo il successo ottenuto con il film E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Teresa Saponangelo torna protagonista in una serie tv. Teresa veste i panni di Nives nella nuova serie Vincenzo Malinconico, in onda su Raiuno dal prossimo 20 ottobre. Nives continua ad esercitare il controllo sul marito nonostante il loro rapporto sia arrivato al capolinea. Quando Vincenzo si innamorerà di un’altra donna, Nives da donna gelosa sarà disposta a tutto pur di riprenderselo.

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Teresa Saponangelo a cui abbiamo chiesto in cosa si senta più simile al suo personaggio: “Mi sento simile a lei nella irrequietezza, nella voglia di piacere ancora al marito, nel desiderio di voler tenere tutto sotto controllo. Mi sono avvicinata a questo personaggio per gioco e con Massimiliano Gallo è sempre possibile giocare. E’ un collega a cui fai una proposta e lui rilancia. Abbiamo improvvisato molto e questo per un attore rappresenta il massimo divertimento”.

Teresa Saponangelo ha subito incontrato ai casting il favore dello scrittore Diego De Silva: “Mi ha detto subito che gli piacevo tantissimo e che ho raccontato Nives con una rotondità che non prevedeva”.

Nella serie, Nives sembra privilegiare il lavoro a dispetto della famiglia. Abbiamo chiesto a Teresa se nella vita le sia ma capitato di sacrificare il lavoro per la famiglia: “Nives cerca di mantenere tutto in piedi anche con grande difficoltà. Ho sempre cercato di trovare lavori che non mi portassero troppo lontano da casa per cercare di crescere mio figlio che è adolescente”.

E che rapporto ha invece Teresa con il sentimento della gelosia? L’attrice ammette: “Sono molto gelosa e forse sarà una questione di insicurezza”. Teresa Saponangelo sarà prossimamente in un altro prodotto Rai dedicato alla figura del generale Dalla Chiesa. Teresa vestirà i panni della moglie Dora Fabbo. A proposito di questo personaggio, Teresa ci anticipa: “E’ una donna diversa, non così scoppiettante, un pilastro della famiglia e un riferimento importante per i figli. Rispetto a Nives, Dora è una donna più silenziosa, riflessiva e che non esterna molto i suoi sentimenti”.

Intervista video