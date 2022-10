Nella serie tv di Raiuno Vincenzo Malinconico interpreta Assunta. Lina Sastri si è divertita molto a interpretare questo personaggio che avrà un legame speciale con Vincenzo Malinconico. Assunta è la madre di Nives nonché la suocera di Vincenzo Malinconico.

Intervista esclusiva a Lina Sastri

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Lina Sastri che ci ha anticipato qualcosa in più sul personaggio. Le abbiamo chiesto infatti in che modo Assunta agirà rispetto al precario equilibrio di coppia tra Vincenzo e Nives: “Assunta non è mai stata una madre. E’ una donna burbera, indipendente, autonoma, intelligente e molto energica. Assunta ha un bel rapporto con Vincenzo che è un uomo mite. Lei parla molto mentre lui la ascolta”.

Lina Sastri nell’interpretare Assunta ha fatto riferimento alla descrizione del personaggio presente nel libro di Diego De Silva: “Non c’era nulla da arricchire o migliorare. Per me è una prima volta nella commedia. Assunta è un personaggio che hai dei pensieri ma che ha anche delle leggerezze”.

La serie tv è stata girata a Salerno. Facciamo notare a Lina Sastri come le serie stiano rilanciando molto il Sud negli ultimi anni. Lina condivide il pensiero e dice: “Credo che la territorialità sia importante. Napoli sta vivendo un bellissimo momento ed è diventata di nuovo set di film e fiction. In un mondo in cui tutto è allineato, il Sud sembra meno prevedibile, è più energico, mostra più differenze. Questo suscita interesse e curiosità da parte del pubblico”.

Lina Sastri da ha poco debuttato alla regia nel nuovo film La casa di Ninetta. Le abbiamo chiesto perché abbia scelto proprio in questo momento della sua carriera di passare dietro la macchina da presa: “Quando morì mia madre di Alzheimer avevo scritto un piccolo libro dedicato a lei. Da questo libro avevo tratto anni fa un monologo e poi cominciai a pensare di farne un film. Mai però avrei pensato di riuscirci. Ci ho impiegato anni per arrivare a produrlo e a sceneggiarlo. Faccio la regia perché parlo di cose che so e che ho vissuto”.

