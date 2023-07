Vincenzo De Luca arriva al Giffoni Film Festival per inaugurare l’edizione numero 53 della kermesse dedicata ai più giovani. L’evento, che si tiene dal 20 al 29 luglio, ha un fitto programma con diversi ospiti che spaziano dal mondo dello spettacolo, musica e politica. Il governatore della Campania è quindi intervenuto per il taglio del nastro. Scopriamo insieme cosa ha detto.

Vincenzo De Luca inaugura il Giffoni Film Festival 2023: “Evento che parla di futuro”

Vincenzo De Luca ieri, giovedì 20 luglio 2023, si è recato nella piazza della Cittadella del Cinema per il simbolico taglio del nastro affidato ad un cartello di benvenuto. Il governatore ha così inaugurato la 53esima edizione del Giffoni Film Festival che vede la presenza di 6500 giurati. Queste le parole del governatore della Campania:

“E’ più di mezzo secolo che godiamo di questo evento. E’ un evento rivolto alle giovani generazioni che parla di futuro, di un mondo nuovo. Il Giffoni Film Festival è ispirato ai valori della solidarietà, dell’incontro tra giovani di diversi popoli, culture, religioni, che è il messaggio che dovremo far passare nel mondo contemporaneo: non c’è salvezza senza dialogo e convivenza tra i diversi“.

Poi un messaggio rivolto ai più giovani e un appello per la fine della guerra:

“Vorrei che arrivasse anche da Giffoni il messaggio che come Regione Campania abbiamo lanciato già dal 28 ottobre scorso, quello del cessate il fuoco subito in Ucraina. Ci sono tanti piccoli vostri amici che oggi sono ancora sotto le bombe. In questi giorni avrete la possibilità di conoscere amici di tanti Paesi e di tante città, farete bellissime esperienze e capirete come è bello parlare con i vostri coetanei che

provengono da altre parti del mondo, vi renderete conto quanto siete vicini, di come non ci sono distanze quanto vi guardate negli occhi e condividete sentimenti umani e di amicizia. Quando tornerete nelle vostre città, portate questo messaggio: la cosa più importante è la pace, la solidarietà, il rispetto tra i popoli“.

Le autorità presenti all’inaugurazione

Presenti anche molti sindaci della Campania. Calorosa è stata la stretta di mano tra Vincenzo De Luca e il fondatore di Giffoni, Claudio Gubitosi. Al photocall ci sono stati gli scatti di rito con il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi, con Pietro Rinaldi, presidente dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, con il primo cittadino di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano. Tra le altre autorità presenti il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il consigliere regionale Andrea Volpe. Presente anche il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Garlatti. De Luca si è anche incontrato con l’attore Claudio Bisio.