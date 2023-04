Rai Tre, alle ore 21.20 di Venerdì 28 Aprile, propone una prima visione tv assoluta: Villetta con ospiti. Si tratta di un film drammatico del 2020 di Ivano De Matteo, che ne ha curato la regia ed anche scritto la sceneggiatura insieme a Valentina Furlan, che vede nel ruolo del protagonista maschile uno dei volti più noti ed apprezzati del cinema e della televisione italiane, Marco Giallini. Qui l’amato commissario Rocco Schiavone si trova immerso in un noir animato da personaggi negativi fra i quali nessuno, o quasi, si salva. Vediamo la trama, il cast e alcune curiosità sulla pellicola.

Villetta con ospiti: trama e cast

Tutto ciò che viene raccontato in Villetta con gli ospiti si svolge nell’arco di sole 24 ore. Tanto basta a mostrare l’ipocrisia e la violenza che si nascondono dietro una ricca famiglia borghese perfetta solo in apparenza, che vive in una non meglio precisata cittadina del Nord Italia.

Diletta, erede di una potente dinastia, possiede un’azienda di cui però si occupa ormai quasi esclusivamente il marito, Giorgio. In realtà l’uomo, incallito fedifrago, è interessato solo ai soldi della moglie. Chi gli sta intorno tuttavia, non è migliore di lui. La matriarca, i figli, persino il prete, il medico e il poliziotto, nascondono tutti degli inquietanti lati oscuri che vengono fuori soprattutto di notte, quando cala la maschera di falsità che ciascuno di loro indossa.

Durante il giorno infatti, tutti sembrano andare d’amore e d’accordo, ma la facciata è talmente in contrasto con la sostanza che tutto confluirà in una violenza inaudita. Unica nota di umana positività, la famiglia di domestici rumeni.

Cast e personaggi del film

Questo è il cast del film: Marco Giallini (Giorgio), Michela Cescon (Diletta), Erica Blanc (Miranda), Cristina Flutur (Sonia), Bebo Storti (Dottor De Santis), Vinicio Marchioni (Don Carlo) e Massimiliano Gallo (Commissario Carmine Panti).

Curiosità sul film

In Villetta con ospiti, drammatico noir con qualche venatura di commedia, nessuno si salva. Sette dei principali personaggi che occupano la scena, rappresentano gli altrettanti vizi capitali e tutti gli attori, a cominciare da una strepitosa Erica Blanc, lo fanno con maestria e credibilità.

Sono tanti i temi che convergono nella trama della pellicola, quasi tutti già visti e fin troppo sfruttati, a cominciare dall’ipocrisia umana, specialmente di un certo ambiente borghese, fino alla trattazione del naturale istinto alla sopravvivenza che accomuna tutti gli esseri viventi, passando per qualche stereotipo di troppo. Tuttavia un elemento di novità in Villetta con ospiti c’è ed è strettamente legato all’attualità.

Ci riferiamo al controverso dibattito che ha imperversato nel nostro Paese negli ultimi anni sulla legittima difesa. Un tema scottante, politico e sociale, che riguarda tutti noi. Da questo punto di vista il regista e sceneggiatore non si esprime, non pende né per la posizione contraria né per quella a favore, limitandosi a raccontare come la paura di perdere tutto può farci commettere atti di cui neanche noi ci credevamo capaci.

E a lasciare aperto un interrogativo inquietante: noi come ci comporteremmo in un simile frangente?