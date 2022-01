Netflix ha reso noto la data in cui la serie sequel della seguitissima saga di Vikings sarà disponibile. La nuova serie spin-off continuerà la narrazione della saga originale. Ecco quando uscirà, trama e anticipazioni di Vikings: Valhalla.

Vikings Valhalla su Netflix, quando esce?

Il colosso dello streaming aveva già anticipato lo scorso novembre che, tra i grandi ritorni del 2022, vi sarebbe stato anche il seguito della celebre serie tutta dedicata alle avventure dei Vichinghi. Da quel momento sono stati in moltissimi a domandarsi “quando vedremo la settima stagione Vikings su Netflix?” Qualche giorno fa l’attesa era cresciuta, grazie all’uscita del teaser ufficiale di Vikings: Valhalla che dava un assaggio di quello che ci attende nella settima stagione della serie (che potete trovare in fondo all’articolo).

Adesso Netflix ha svelato che Vikings: Valhalla arriverà sulla piattaforma venerdì 25 febbraio 2022.

Vikings stagione 7, arriva la serie spin-off Vikings: Valhalla

La serie di punta di Netflix Vikings si è conclusa alla sesta stagione. Scritta e ideata da Michael Hirst la seguitissima saga aveva fatto sperare ai tanti fans in una settima stagione. Al momento però la produzione non ha intenzione di continuare con la storyline principale, ma non ha rinunciato a dare un seguito alle vicende dei vichinghi con uno spin-off. Vikings: Valhalla è ambientato a un secolo di distanza dagli avvenimenti che hanno segnato la fine della sesta stagione Vikings.

Michael Hirst è così pronto a tornare a immergersi nel mondo dei vichinghi, insieme al produttore di Die Hard, Jeb Stuart, e a Morgan O Sullivan.

La casa di produzione è MGM Television, che realizza la serie per conto di Netflix.

Le riprese di Vikings: Valhalla, iniziate nell’estate del 2020, hanno subito uno stop a causa della pandemia Covid-19. Adesso però lo spin-off è finalmente arrivato per riportarci tra i più celebri vichinghi mai esistiti. Vikings Valhalla sarà visibile dal 25 febbraio 2022 su Netflix, Sky Q e tramite l’App su Now Smart Stick.

Vikings: Valhalla, trama e anticipazioni

La storia di Vikings: Valhalla è ambientata all’inizio dell’XI secolo, circa 100 anni dopo Vikings. Racconta le vicende di alcuni tra i più celebri vichinghi mai esistiti, ossia il leggendario esploratore Leif Eriksson, la sua impavida sorella Freydis Eriksdotter, l’ambizioso principe del Nord Harald Sigurdsson e il re normanno Guglielmo il Conquistatore.

Impegnati nella lotta per la sopravvivenza dell’Europa in continua evoluzione, i protagonisti apriranno nuove strade, arrivando in un crescendo di tensioni al punto di rottura con la casa reale inglese. Davanti all’epilogo sanguinario gli stessi vichinghi, divisi tra credenze pagane e cristiane, intraprenderanno un viaggio epico attraverso mari e campi di battaglia da Kattegat fino all’Inghilterra, impegnati a combattere per la sopravvivenza della gloria.

Il cast di Vikings Valhalla

Tra i nuovi personaggi nella spin-off ci sarà il famoso esploratore vichingo Leif Erikson, interpretato da Sam Corlett. Leif è passato alla storia come il primo esploratore europeo a sbarcare in Nord America. Insieme a lui troveremo anche la sorella Freydis, interpretata da Frida Gustaysson: una guerriera ambiziosa che non conosce la paura.

Il Re della Norvegia discendente dalla civiltà vichinga Harald Sigurdsson sarà invece impersonato da Leo Suter. Lo vedremo combattere (senza successo) per rivendicare il trono inglese e quello danese. Il re avrà un fratellastro, Olaf Haraldson (interpretato da Jóhannes Jóhannesson), che si rivelerà terribilmente spietato.

Il Re di Danimarca Canuto Il Grande sarà un leader vichingo saggio, esperto e spietato, che saprà tendersi accanto sia gli amici che i più temuti nemici. Figura determinante dell’era vichinga, Canuto Il Grande sarà interpretato da Bradley Freegard e con le sue ambizioni plasmerà il corso della storia dell’XI secolo.

Il ruolo di Emma di Normandia, regina di sangue vichingo proveniente dalla corte normanna, giovane e politicamente astuta, sarà affidato a Laura Berlin.

Earl Godwin, detto l’Ultimo Sopravvissuto, sarà interpretato da David Oakes.

La Regina di Danimarca Ælfgifu, calcolatrice e ambiziosa sarà portata sullo schermo da Pollyanna McIntosh, mentre Asbjørn Krogh Nissen sarà Jarl Kåre.

Non ci rimane che attendere il 25 febbraio 2022 per poter vedere Vikings: Valhalla. Intanto ecco qui il video con le anticipazioni di ciò che vedremo nell’attesissimo spin-off di Vikings.