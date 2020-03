La saga dei vichinghi sta per concludersi. Dal 5 marzo 2020 arriva Vikings 6 su Netflix, ovvero l’ultima stagione dell’epica serie Tv targata History Channel. Composta da 20 episodi, come accaduto negli anni passati, anche il sesto capitolo è stato suddiviso in due tranche da 10, pubblicate sul servizio on demand TimVision; la prima parte è stata resa disponibile dal 4 dicembre 2019 al 5 febbraio 2020, mentre la seconda metà andrà in onda più tardi nel 2020. Dopo il passaggio su TimVision, Vikings 6 sbarca anche sulla piattaforma Netflix.

Vikings 6 su Netflix: di cosa parla l’ultima stagione

La sesta stagione continuerà a raccontare le imprese dei figli di Ragnar, intenti a esplorare e conquistare la Scandinavia, mentre Ubbe e Torvi viaggiano in Islanda per scoprire il mistero intorno alla scomparsa di Floki.

Bjorn, dopo aver vinto la sua battaglia, è diventato il nuovo leader di Kattegat. Fin dall’inizio deve però affrontare diversi e potenti rivali, ma anche dilemmi personali: sarà all’altezza del suo eroico defunto padre? Nel frattempo, Ivar il Senz’ossa giunge in Russia, dove viene ricevuto dal Principe Oleg, un sovrano spietato e imprevedibile. Lagertha, invece, persegue con il suo obiettivo lontana dagli occhi di tutti. Cercare di rifarsi una vita, però, non sarà così semplice. E i nuovi pericoli potrebbero nascondersi proprio vicino casa.

Vikings 6: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Vikings 6 ritroviamo Katheryn Winnick nel ruolo di Lagertha; Gustaf Skarsgård interpreta Floki; Alexander Ludwig veste i panni di Bjorn “Fianco di Ferro” Ragnarsson; Alex Høgh Andersen interpreta Ivar “Il Senz’ossa” Ragnarsson; Jordan Patrick Smith è Ubbe; Marco Ilsø interpreta Hvitserk; Georgia Hirst è Torvi; e Alicia Agneson nel ruolo di Freydis.

Tra le new entry di Vikings 6, Danila Kozlovsky nel ruolo di Oleg Il Profeta, un principe variago che governava gli abitanti di Rus. Eric Johnson invece interpreta Erik, un formidabile guerriero che è un fuorilegge in grado di sopravvivere grazie alla propria scaltrezza e alle proprie abilità nel combattimento. Clive Standen, infine, tornerà a vestire i panni di Rollo.

Inoltre, l’attrice Katheryn Winnick debutta come regista dietro la macchina da presa, dirigendo un episodio della sesta stagione.