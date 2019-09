Caterina Balivo è prontissima per una nuova edizione di “Vieni da me“, il talk show pomeridiano di Raiuno liberamente ispirato come adattamento al “The Ellen DeGeneres Show”. Ecco la data di inizio su Rai1.

Vieni da me con Caterina Balivo: ecco quando su Rai1

Al via da lunedì 9 settembre 2019 alle ore 14.00 su Rai1 la seconda edizione di “Vieni da me“, il programma condotto da Caterina Balivo. Dopo il grande successo dello scorso anno, l’azienda di viale Mazzini ha confermato nella medesima collocazione il talk show pomeridiano che strizza l’occhio al “The Ellen DeGeneres Show”.

Rispetto alla precedente edizione cambia davvero poco. Durante la puntata la Balivo è pronta ad accogliere in studio ospiti e personaggi vip pronti a raccontarsi tra vita privata e lavorativa. Non solo, spazio anche ai giochi con il pubblico in studio e con il pubblico a casa, mentre non mancheranno momenti dedicati a temi di attualità, approfondimenti, clip e storie sia di personaggi famosi che di gente comune.

L’obiettivo del programma è come sempre quello di divertire, ma anche far riflettere il pubblico di Raiuno. Per la nuova edizione la Balivo ha studiato davvero tanto considerando che lo scorso anno il programma è stato anche criticato per gli ascolti inizialmente non proprio esaltanti.

Caterina Balivo: “Vieni da Me è un programma che ha fatto sudare tutti”

A salutare il pubblico lo scorso giugno è stata proprio Caterina Balivo che su Instagram ha scritto un lunghissimo post:

“Era il 7 Settembre 2018 ed era il primo giorno e unico giorno di prove di Vieni da Me. Non ho dimenticato un solo minuto di questa stagione lunga faticosa ricca di tanti cambiamenti ma bellissima che oggi si conclude”.

La conduttrice ha sottolineato quanto sia stato duro e difficile preparare un programma completamente nuovo, che è costato tantissima fatica:

“Vieni da Me è un programma che ha fatto sudare tutti, dai fonici, ai cameraman alle regia, agli autori, tutti hanno contribuito a renderlo quello che oggi è diventato! Ma chi davvero mi rende orgogliosa e grata per il lavoro che ho l’onore e l’onere di fare SIETE VOI. Voi che tra critiche costruttive e complimenti argomentati, mi avete dato sempre consigli distaccati e utili. A volte ci siamo commossi insieme, a volte ballato insieme e tante volte riso insieme”.

Nonostante le critiche a supportarla i tantissimi fan, pronti a seguirla in questa seconda edizione in partenza da lunedì 9 settembre nel pomeriggio di Raiuno.