Viaggio nella Grande Bellezza: i nuovi episodi con Cesare Bocci

Prende il via la nuova stagione di ‘Viaggio nella Grande Bellezza’, il programma condotto da Cesare Bocci in onda su Canale 5.

Cinque appuntamenti inediti per raccontare la grande bellezza del nostro paese e non solo, attraverso luoghi, personaggi e storie. Ma scopriamo qualcosa in più su questa imperdibile nuova stagione.

‘Viaggio nella Grande Bellezza’: quando va in onda

Gli episodi della nuova stagione di ‘Viaggio nella Grande Bellezza’ tornano Giovedì 10 giugno 2021 alle 21.20 su Canale 5 per cinque imperdibili appuntamenti inediti.

I nuovi episodi di ‘Viaggio nella Grande Bellezza’

Tanti gli argomenti della nuova stagione di ‘Viaggio nella Grande Bellezza’ ci sono le dinastie reali d’Europa, come quella dei Windsor, la famiglia reale inglese. Il fascino di Roma e Verona, faranno da scenario alle più belle storie d’amore di tutti i tempi: Romeo e Giulietta, Maria Callas e Aristotele Onassis, Eleonora Duse e Gabriele d’Annunzio.

Ad essere raccontate saranno anche splendide città d’arte italiane come: Torino, Assisi ed Orvieto che saranno protagoniste di due serate. Un viaggio tra le residenze dei Savoia, la Venaria Reale, la Mole Antonelliana, le moderne realtà industriali legate alla Fiat e alla storia della famiglia Agnelli. Infine, una puntata sarà dedicata ad uno dei Santi più popolari al mondo, Padre Pio.

Le stagioni precedenti

Il doc-evento, condotto da Cesare Bocci in veste di guida d’eccezione. All’epoca del suo debutto, attraverso uno speciale intitolato “Nativity: il Natale nell’arte”, raccontò la bellezza del Natale. Un viaggio che proseguì poi attraverso la grande bellezza di alcune città italiane come Roma, Torino, Venezia, Assisi, Orvieto. Una puntata speciale fu dedicata al grande genio di Leonardo da Vinci e alle sue invenzioni.

La prima puntata della prima edizione è stata trasmessa mercoledì 18 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5 con il titolo di Viaggio nella grande bellezza – Il Vaticano. La puntata racconta il Vaticano come mai prima d’ora. La seconda edizione composta da 4 puntate è andata in onda dal 29 dicembre 2020 al 19 gennaio 2021 ogni martedì in prima serata sempre su Canale 5.

Il programma è a cura di Giuseppe Feyles, ed è ideato e condotto da Cesare Bocci, e realizzato e prodotto da RTI in collaborazione con RealLife Television e Vatican Media, ed è scritto da Umberto Broccoli, Patrizia Cavalieri e Anna Pagliano.

La regia è affidata a Roberto Burchielli. La fotografia è affidata a Giggi Martinucci e a Marcello Montarsi, mentre i costumi sono affidati a Donatella Raggetti. La produzione è affidata a Maurizio Rasio (RealLife Television), Monica Paroletti (Mediaset), Marco Olivari e Mauro Cagnina, mentre la produzione esecutiva è affidata a Matteo Baroni (RealLife Television) Barbara Jatta e Georg Gänswein collaborano nel programma.