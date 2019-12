Cesare Bocci sarà il gran cerimoniere di una trasmissione tv per canale 5 che andrà in onda mercoledì 18 dicembre in prima serata. “Il Viaggio nella Grande Bellezza”, questo il titolo del programma ci porterà alla scoperta dei beni preziosi della nostra Italia.

Un lungo racconto di meraviglie, capolavori ed emozioni colti nelle strade e nei palazzi della Città del Vaticano che avranno un conduttore d’eccezione, Cesare Bocci il Mimì Augello della fiction Rai campione d’ascolti “Il Commissario Montalbano”.

Lo speciale sarà l’occasione per un gradito ritorno all’ammiraglia Mediaset, della divulgazione. Le immagini mozzafiato, il rigore nei testi, uniti all’esperienza teatrale di Bocci ci traghetterà in una serata ricca di informazioni e aneddoti sulle bellezze del nostro Paese e in modo particolare di Città del Vaticano.

Bocci sarà proprio una guida all’interno di quelli che sono i magnifici palazzi e le opere d’arte del Vaticano. Lo speciale Mediaset sarà realizzato in collaborazione con Vatican Media e RealLife Television.

Interverranno anche alcuni ospiti d’eccezione come:

Il cardinale Angelo Comastri, arciprete della basilica di San Pietro,

Monsignor Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia,

La storica dell’arte Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani.

Cesare Bocci raggiunto da Sorrisi e Canzoni tv ha dichiarato che è stato lusingato dal compito affidatogli e che il suo stupore rispetto alle cose che vedremo è sincero.

Dal momento che molte cose che andranno in onda sono “impossibili”, nel senso che solitamente sono chiuse al pubblico. Ma anche irraggiungibili, se non da un’agilissima telecamera montata su un drone…

“Il mio stupore sarà davvero sincero– afferma Bocci- Del Vaticano io avevo visto soltanto San Pietro! È incredibile ma non ero mai entrato nei Musei Vaticani: visitarli deserti, accompagnato dal direttore Jatta, è stata a dir poco una fortuna”.

Alcune curiosità su Città del Vaticano

Papa Francesco, come tutti sanno non ama privilegi e il lusso. Infatti Bergoglio avendo vissuto in Argentina, sua terra di origine a contatto con realtà molto povere, ha scelto di non vivere negli Appartamenti papali del Palazzo Apostolico, ma in una camera a Casa Santa Marta, un albergo per religiosi.

L’ufficio del Pontefice va comunque al Palazzo Apostolico, perché è da qui che Francesco, svolge il suo “lavoro” di “Capo di Stato”. E da una sua finestra, poi, ogni domenica recita l’Angelus.

La lingua ufficiale della Santa Sede è il latino , così in Vaticano i bancomat hanno le istruzioni anche in latino: la tesserina si chiama “scidula”.

Inoltre il Vaticano e Italia sono uniti da una "micro ferrovia" di 1,27 chilometri. È la tratta internazionale più corta del mondo. In Vaticano ci sono una stazione e 200 metri di binari.

La Farmacia Vaticana è una delle più particolari del mondo. È aperta anche ai cittadini non vaticani (con passaporto e prescrizione).

Bocci ha voluto rendere note anche le sue impressioni su cosa ha provato a trovarsi in un luogo così magico e significativo come la Cappella Sistina e sempre a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto:

“Starci dentro da soli è strano, resti senza fiato. Ti accorgi che tutto lì ha un significato. Penso all’affresco michelangiolesco della cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre: è un film in due fotogrammi! A sinistra vedi Adamo ed Eva giovani, felici, forti… A destra eccoli, invece, scacciati dall’angelo, invecchiati, ingobbiti”

Non è facile intrattenere in televisione parlando di cultura –continua Bocci- bisogna saper affascinare e appassionare. In questo caso mi sono entusiasmato appena ho aperto il copione: leggevo ed ero curioso di sapere che cosa sarebbe venuto dopo.

E infatti, quando ho visto lo speciale completato mi sono piaciuto perché io per primo mi sono appassionato e affascinato. Oh, siamo chiari: non è che sono arrivato e mi sono inventato tutto!”.

Quale potrebbe essere un suo nuovo “viaggio” televisivo?

“Mi piacerebbe raccontare alcune vicende storiche. Per esempio come l’Italia si è “riunificata” dopo la Prima guerra mondiale grazie al simbolo del Milite Ignoto… E non racconteresti Michelangelo? Per fortuna in Italia le ispirazioni non ci mancano”.

Appuntamento dunque per mercoledì 18 dicembre in prima serata su canale 5 con Il Viaggio nella Grande Bellezza, con cesare Bocci.