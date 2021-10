Versailles, la serie tv più trasgressiva della storia del piccolo schermo approda in esclusiva assoluta in prime time su La7. Una bella notizia per tutti gli amanti della serie televisiva francese e canadese composta da tre stagioni. Ecco per voi la data di inizio, il cast e la trama.

Versailles serie tv su La7: ecco quando in tv

Scandali di corte, segreti, passioni, potere e intrighi politici: Versailles, la serie televisiva disponibile da sabato 9 ottobre 2021 in prima time su La7 . Si tratta di una delle serie tv più maestose di sempre realizzata all’interno della sfarzosa location del Castello di

Versailles, poco fuori Parigi. Una serie costata milioni che ha incuriosito anche grandi personalità francesi come il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese che si sono recati sul set.

Un’opera televisiva maestosa e assolutamente da non perdere che racconta l’assolutismo monarchico, le sregolatezze, le trasgressioni, ma anche i complotti della corte di Francia attraverso le vicende di una delle figure più eccentriche e controverse di sempre: il re di Francia Luigi XIV.

Versailles, il cast della serie tv

A prestare il volto all’iconico Re Sole nella serie kolossal Versailles è George Blagden, ma nel cast figurano anche Alexander Vlahos nel ruolo di Filippo I Duca d’Orléans, Tygh Runyan nei panni di Fabien Marchal e Stuart Bowman nel ruolo di Alexandre Bontemps.

E ancora tra gli attori: Amira Casar interpreta Béatrice/Madame de Clermont, Evan Williams nel ruolo di Chevalier de Lorraine e tanti altri.

La serie, scritta da Simon Mirren e David Wolstencroft con la collaborazione di esperti e

storici, racconta la vita nobiliare e le ambizioni della dinastia reale ambientata a metà del 1600, tra astuzie, cospirazioni, giochi di potere e dissolutezze che hanno popolato la lussuosa Versailles.