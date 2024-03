L’ex dama del trono over di Uomini e Donne Veronica Ursida ha annunciato la rottura dal compagno Vito Fiusco. Un rapporto nato due anni fa e che sembrava essere diventato più solido negli ultimi tempi. E invece qualcosa si è incrinato fino ad arrivare ad una brusca separazione che ha lasciato sconvolti tutti i fan del dating show di Canale 5.

Veronica Ursida, intervista

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Veronica Ursida. L’ex dama ci ha accolto nella sua casa e ci ha aperto il suo cuore rivelando i motivi che hanno portato alla rottura tra lei e l’imprenditore Vito Fiusco. Durante la chiacchierata non sono mancati i momenti di commozione. La crisi, come rivelato dall’ex dama, era iniziata già qualche tempo fa: “Nell’ultimo mese mi sono presa del tempo per riflettere e maturare una decisione sulla situazione che stavamo vivendo. Purtroppo tra noi è finita. Abbiamo vissuto due anni e mezzo molto intensi, in cui c’è stato un alternarsi tra momenti belli e brutti. Questi ultimi in particolare hanno finito per sgretolare il nostro rapporto. Ho dovuto far fronte alla malattia di mia madre e qualche tempo fa anche ad un problema di salute di mio padre”.

Poi prosegue spiegando di aver vissuto un periodo in cui a mancargli sono state soprattutto delle certezze: “Ad un certo punto non ho visto chiarezza e questo mi ha mandato in confusione. Vivere in questo modo e dover nel contempo affrontare anche dei problemi familiari non mi ha permesso di essere serena anche in casa. Da quel momento la situazione è peggiorata e probabilmente la nostra storia sarebbe anche finita mesi fa se non ci fosse stata l’attività imprenditoriale di mezzo. Sono una donna che ha bisogno di certezze e per questo motivo ho deciso di prendere le distanze da una situazione che si stava trasformando in un incubo. Ho sofferto, ho pianto tantissimo, adesso sto un po’ meglio anche se non è semplice”.

Veronica esclude la possibilità di poter trasformare il rapporto in un’amicizia: “L’amicizia ha bisogno di fiducia e io non ho fiducia nei suoi confronti”. Veronica non chiude le porte dell’amore ma neanche ci pensa: “In questo momento preferisco pensare a me stessa, a ritrovare il mio equilibrio. Ho delle responsabilità nei confronti di mio figlio perché sono una madre. Questo è stato un anno orribile, il più brutto della mia vita”.

L’ex dama non esclude un ritorno a Uomini e Donne: “Nella vita si dice mai dire mai ma in questo momento non ci sto pensando. Prima devo pensare a me stessa visto che mi sono trascurata”.