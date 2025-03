Ha debuttato il 5 marzo a Roma al Teatro Brancaccio “I tre Moschettieri Opera Pop”, la nuova versione musicale italiana del famoso romanzo di Alexandre Dumas prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti. Nel ruolo dei tre moschettieri Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone nei ruoli di Athos, Porthos e Aramis. A Giuliano Peparini è affidata la direzione artistica e la regia mentre le coreografie sono curate da Veronica Peparini e Andreas Muller.

“I Tre Moschettieri Opera Pop”, intervista esclusiva a Veronica Peparini e Andreas Muller

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Veronica Peparini e Andreas Muller. La coreografa ed ex insegnante di Amici ha dichiarato: “E’ un progetto speciale a cui teniamo molto perché sono stati inseriti nel cast dei ragazzi d’accademia di mio fratello Giuliano Peparini che è il regista dello spettacolo. E’ stato un lavoro impegnativo perché all’inizio questi ragazzi non erano dei veri e propri professionisti quindi abbiamo cercato di aiutarli a comprendere ancora di più come potersi giocare bene questa carta e stare al meglio sul palco. L’importante è divertirsi ma anche far divertire il pubblico”.

Andreas Muller le fa eco: “E’ un bellissimo progetto anche per i costumi, le scenografie e gli effetti speciali”. Un musical in cui opera e pop si fondono: “Le musiche sono state riarrangiate in versione pop ma pop è anche la messa in scena. In questo modo si cerca di attirare maggiore pubblico verso il teatro”.

Negli ultimi mesi, Veronica Peparini è tornata ad Amici come giudice delle gare di ballo. La coreografa però non fa mistero di voler tornare ad avere un posto tra i coach:

“Sono contenta di aver lasciato un segno, questo mi rende felice. Sono tornata ad Amici e ci torno ogni volta perché con Maria ho un bellissimo rapporto. Ogni volta se devo chiedere un consiglio mi rivolgo a lei e alla produzione perché sono fondamentali nella mia vita e nel mio percorso lavorativo. Per il momento non c’è stato modo di parlare del futuro ma io lascio sempre una porta aperta perché ad Amici ho avuto tante soddisfazioni”.

Intanto, Veronica Peparini e Andreas Muller si preparano per coronare il loro sogno d’amore. Dopo la proposta di matrimonio a La Talpa, fervono i preparativi:

“Stiamo organizzando le nozze. Sicuramente ci sposeremo dopo l’estate, non è proprio facile organizzare per i vari impegni familiari e lavorativi”. Veronica Peparini sorride e dice: “Andreas mi sta dando una mano, i tempi sono stretti. Ora andremo a vedere delle location”.