Silvia Toffanin è diventata una maga. A Verissimo, infatti, Tiziano Ferro appare e scompare dallo studio con uno schiocco di dita. Sì, proprio così, avete letto bene. Cosa è accaduto nello studio del programma pomeridiano di Canale 5? Tenetevi ben saldi sulla sedie perché non crederete ai vostri occhi e alle vostre orecchie. Per l’intervista dell’Artista di Latina il programma dell’ammiraglia Mediaset ha messo in campo le migliori tecnologie e usato tutti gli effetti speciali di cui disponeva.

Tiziano Ferro a Verissimo: il cantante è o non è in studio?

“Tiziano Ferro è davvero in studio a Verissimo?” E’ questa la domanda che gli utenti social si sono fatti durante la prima parte dell’intervista di Silvia Toffanin a Tiziano Ferro. Sui social se la sono posti in molti e i dubbi erano davvero tanti. Nonostante ciò, però, erano in molti a pensare che Ferro, anche se qualcosa risultava un po’ strano, fosse davvero in studio.

Poi? Pian piano qualcuno ha iniziato a notare un auricolare, altri, invece, qualche piccolo ritardo. Secondo i più attenti l’immagine di Ferro appariva quasi scontornata. Sembrava che il cantante non fosse davvero inserito nel contesto dello studio.

Quindi?

A svelare l’arcano ci hanno pensato i diretti interessati. Siccome si tratta di Verissimo, e a Verissimo, come ricordò Silvia Toffanin a Pamela Prati, si dice solo la verità, sia la padrona di casa che il suo ospite hanno spiegato le anomalie con una magia pronta a lasciare tutti a bocca aperta.

La verità di Tiziano Ferro: “Sono negli Stati Uniti”

Dopo aver avuto il “la” da Silvia Toffanin, Tiziano Ferro ha spiegato: “In realtà sono negli Stati Uniti perché siamo di nuovo in lock-down. Sono lontano, ma vi ringrazio per aver organizzato tutto questo. Grazie alla tecnologia e grazie al programma per avermi fatto sentire vicino, anche da lontano”.

Così, per far comprendere meglio che c’era un bel trucco, Silvia Toffanin, con uno schiocco di dita, ha fatto scomparire, e poi riapparire, Tiziano Ferro all’interno dello studio Mediaset.

Ora la domanda nasce spontanea. Come mai Ferro non è semplicemente apparso in collegamento esterno come, ad esempio, Luca Argentero e Cristina Marino che, causa Covid-19, non andati a Milano e sono rimasti a casa loro? Come mai per Ferro è stato adottato questo escamotage? Che sia un esperimento da utilizzare anche prossimamente per gli altri ospiti e farli risultare così meno distanti?

