Verissimo speciale Amici 24: ospiti, anticipazioni e news | Spoiler

Cosa accadrà a Verissimo, nella puntata speciale su Amici 24? Chi saranno gli ospiti? Il talent di Maria De Filippi è terminato ma siamo in grado di fornirmi nuovi spoiler su quanto accadrà nel salotto di Silvia Toffanin. Ecco a voi tutte le news più succulente sulle performance e sulle rivelazioni dei protagonisti della Finale.

Verissimo speciale Amici 24: l’intervista a TrigNO

Il promo ad entrare in studio nella puntata di Verissimo speciale Amici 24 sarà TrigNO. Il cantante, vincitore per la categoria canto e secondo classificato nella classifica generale, ha parlato di come è cambiato il suo carattere e di come è cresciuto a livello artistico.

TrigNO ha parlato della sua vita in casetta, della sua vita prima del talent e di quella che è la sua vita ora una volta che è tutto finito. In merito al futuro ha anticipato le date del suo tour. Ci sono tanti appuntamenti, soprattutto per quanto riguarda gli instore, che faranno felici le sua fan.

TrigNO ha parlato anche dei suoi genitori e del supporto enorme che ha ricevuto da loro. Successivamente in studio è entrata Chiara. Silvia Toffanin ha voluto fare così una sorpresa al cantante. I due hanno parlato del loro amore e di come questo abbia aiutato entrambi. Fuori troveranno un nuovo modo per viversi. Chiara ha ballato sulle note di Dieci ragazze per me.

Poco prima che TrigNO cantasse è approdata in studio anche Anna Pettinelli per raccontare il turbolento rapporto che hanno avuto e il grandissimo orgoglio che prova per quanto ha ottenuto il ragazzo. Anna Pettinelli ha anche avuto modo di rivedere i filmati con le sue esibizioni. Alla fine TrigNO ha cantato il suo brano intitolato: “D’amore non si muore“.

La seconda intervista: Daniele, il vincitore

Successivamente è arrivato in studio Daniele. Il ballerino si è detto ancora incredulo per la vittoria. Ha parlato del suo percorso di crescita a livello personale e professionale. Daniele ha sottolineato il supporto costante della sua famiglia e in particolare del fratello che lo ha spinto ad iscriversi. In questo momento è entrato proprio quest’ultimo che ha detto a Silvia Toffanin di essere molto orgoglioso di Daniele.

Alessandra Celentano ha sottolineato di averlo apprezzato dal primo momento e di averlo aiutato nel percorso.

Verso la fine è entrata Alessia che è stata insieme ad Alessio una colonna portante per Daniele. Per concludere Daniele ha ballato sulle note di Give me love.

L’intervista di Alessia

Alessia ha ripercorso tutta la sua incredibile esperienza ad Amici 24 dopo ben sette anni che provava ad entrare nella scuola. La ballerina ha parlato sia di sua madre che di sua nonna, entrambe persone molto importanti. Alessia ha poi sottolineato l’assenza del padre, che si è fatto però più vivo in questo periodo.

Spazio al gossip e alla relazione con Luk3. Alessia ha detto che sarà bellissimo viversi fuori dalla casetta tra concerti e gare di ballo. A questo punto è entrato il cantante e Alessia ha ballato sulle note di Volare di Danny Ocean.

Penultima intervista ad Antonia

La cantante ha parlato della bellezza del suo percorso, di come ha iniziato a cantare da piccolissima e una nonna ha scoperto la sua capacità quando aveva ancora solo quattro anni. L’altra nonna, invece, aveva sognato l’anno scorso che lei sarebbe entrata nel talent di Maria De Filippi.

Antonia ha visto un bellissimo video realizzato dai suoi genitori che hanno detto di essere molto orgogliosi di come si sia comportata. Antonia si è detta felice per aver realizzato e portato a termine uno suo sogno per la prima volta nella vita.

E’ quindi entrato Rudy Zerbi che si è detto felicissimo del suo percorso anche se l’ha dovuta riprendere più volte per alcuni comportamenti. Per finire Antonia ha cantato Relax, il suo brano.

Francesco, l’intervista di Silvia Toffanin al ballerino

Francesco ha parlato del suo percorso, anche se “breve, ma intenso”. Il ballerino ha sottolineato la stranezza di tornare alla vita normale. Francesco ha anche sottolineato di aver fatto tanti sacrifici. E’ infatti partito a soli 13 anni per Basilea. Ora però ha realizzato il sogno di Amici. La sua famiglia è molto orgogliosa del suo percorso.

Qualche gossip? Francesco pare pronto ad incontrare la persona della sua vita, ma è piuttosto sfortunato in amore.

Emanuel Lo, giunto in studio per lui, ha sottolineato di essere stato molto contento. Finalmente, oltretutto, lui e la Celentano erano d’accordo su qualcosa proprio grazie a Francesco. Per concludere Francesco ha ballato Who wants to live forever.

L’ingresso di Malgioglio: nozze in vista?

Alla fine è entrato Cristiano Malgioglio insieme ad Alessandra Celentano. In questa occasione è stato mostrato un filmato dei balli che hanno fatto ad Amici 24 durante il Serale. La Celentano ha mostrato molta ammirazione per il cantante sottolineando che per lei Cristiano è un vero artista.

Malgioglio ha affermato che si sposerà e che Alessandra Celentano sarà testimone di nozze, probabilmente il prossimo novembre. In realtà, però, non si sa davvero quando.

Malgioglio ha poi cantato Alè, Alè il suo nuovo pezzo in collaborazione con una band sudamericana.