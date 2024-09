Tutto pronto per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo di Silvia Toffanin, il programma di interviste di successo trasmesso su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 21 e domenica 22 settembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 21 settembre 2024

Sabato 21 settembre 2024 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Come sempre tanti ospiti, storie ed emozioni da vivere nel programma campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Tra gli ospiti di sabato 21 settembre in studio la cantautrice Gerardina Trovato per raccontare il suo ritorno sulle scene dopo un periodo di grande difficoltà. La voce di “Non ho più la mia città” torna in tv dopo il grande successo di pubblico riscontrato quest’estate durante il suo breve tour in Sicilia. Non solo in studio anche la campionessa Jasmine Paolini che a Parigi 2024 ha trionfato nel doppio in coppia con Sara Errani, ha vinto uno storico oro olimpico per il tennis italiano.

E ancora: a poche ore dall’inizio della nuova edizione di “Tu Sì Que Vales”, la tripla intervista ai conduttori: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Tra gli ospiti anche Paola e Chiara protagoniste di un intenso ritratto a distanza di poche ore dall’uscita del nuovo singolo “Il linguaggio del corpo” con Bigmama. E ancora: dal mondo Uomini e Donne ci sono Teresa Langella e Andrea Dal Corso, mentre dall’universo Endless Love per la prima volta l’attrice Melisa Asli Pamuk che interpreta Asu.

Verissimo, gli ospiti di domenica 22 settembre 2024

Verissimo torna anche domenica 22 settembre dalle ore 16.30 con il secondo appuntamento settimanale Canale 5. Tra gli ospiti della puntata: Gianmarco Tamberi che si racconterà a cuore aperto in un’intensa intervista a poche settimane dalla delusione di Parigi 2024. E ancora: Nino Frassica e Michelle Hunziker per lanciare la 37esima edizione di Striscia La Notizia.

Ma non finisce qui, visto che Verissimo ospita anche Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela Orlandi per commentare le ultime news sulla scomparsa della sorella avvenuta 41 anni fa. Infine ospiti in studio anche: Amanda Lear, il ballerino e coreografo Garrison e dall’edizione estiva di “Temptation Island” la coppia formata da Tony e Jenny.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.