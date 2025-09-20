Torna l’appuntamento del weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Verissimo, gli ospiti di oggi: sabato 20 settembre 2025

Sabato 20 settembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Spazio a nuove interviste ad ospiti del mondo dello spettacolo e della televisione pronti a condividere con i telespettatori i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. Tra gli ospiti della puntata c’è Alex Baudo, il figlio di Pippo Baudo pronto a parlare per la prima volta dopo la morte del padre. Spazio poi al racconto di vita di Alessandra Mussolini che presenta il nuovo libro “Benito – Le rose e le spine” dedicato al nonno. E ancora la bellezza e il talento di Maria Grazia Cucinotta che torna al cinema con il film “Esprimi un desiderio”.

In studio torna anche Soleil Sorge, ex concorrente del Grande Fratello, che pochi mesi fa ha dovuto affrontare la perdita della mamma Wendy. Infine ospite anche Özge Özpirinççi, l’attrice turca che presta il volo al personaggio di Bahar nella serie turca “La forza di una donna” di Canale 5.

Verissimo, gli ospiti e le interviste di domenica 21 settembre 2025

Il rotocalco televisivo e di interviste torna anche domenica 21 settembre 2025 con la seconda puntata della nuova di Verissimo. Tra gli ospiti della puntata Andrea Bocelli, tenore italiano amato e conosciuto in tutto il mondo. L’artista arriva in studio per presentare per la prima volta il film “Andrea Bocelli: Because I Believe” in uscita dal 21 settembre nei cinema di tutto il mondo. Un viaggio alla scoperta della vita artistica e personale di uno degli artisti italiani più famosi al mondo. Per l’occasione Andrea Bocelli è in studio con la moglie Veronica.

Spazio poi a Simona Ventura emozionata e felice di tornare al timone della nuova edizione del Grande Fratello 2025 in partenza da lunedì 29 settembre su Canale 5. Da non perdere poi l’intervista – ritratto a Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista nelle sale cinematografiche con il film “Duse”. Tra gli ospiti della puntata di domenica 21 settembre 2025 di Verissimo anche Francesco Acerbi in tutte le librerie con la sua autobiografia. Infine spazio ad un caso di cronaca con la presenza di Morena Corbellini, la mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza. Al momento l’ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.