Verissimo di Silvia Toffanin torna anche questo weekend con il consueto doppio appuntamento nel pomeriggio di Canale 5. Nel doppio appuntamento del weekend tanti nuovi ospiti ed imperdibili interviste. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 16 e domenica 17 novembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 16 novembre 2024

Sabato 16 novembre 2024 dalle ore 16.30 nuova puntata di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio super ospite la scrittrice inglese Sophie Kinsella che ha raggiunto la popolarità in tutto il mondo grazie al best seller “I love shopping”. La scrittrice è in studio per presentare il nuovo romanzo “Cosa si prova” in cui parla della sua battaglia contro il cancro. Spazio poi all’intervista a ClioMakeUp, make-up artist e influencer seguitissima sui social. E ancora: direttamente dalla casa del Grande Fratello 2024 Eleonora Cecere di Non è la Rai per raccontare la sua esperienza.

Ospiti del talk show anche: Rozsa Caracciolo, la moglie di Rocco Siffredi, e Dalila Di Lazzaro con il suo compagno Manuel. Infine in studio anche Matilde Brandi per raccontare gli sviluppi della sua storia d’amore.

Verissimo, gli ospiti di domenica 17 novembre 2024

Verissimo torna in onda anche domenica 17 novembre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Nella puntata di domenica ospite Chiara Balistreri, la ragazza vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato, che ha denunciato via social la sua paura di diventare l’ennesimo caso di femminicidio.

In studio anche Salvatore Esposito, l’attore e scrittore che ha da poco pubblicato il nuovo romanzo dal titolo “Le streghe di Lourdes”. E ancora: Sal Da Vinci con il figlio Francesco per un ritratto inedito di famiglia. Dalla scuola di Amici di Maria De Filippi arriva la prof di canto Anna Pettinelli con la figlia Carolina. Infine le interviste a cuore aperto di Iva Zanicchi e la ballerina Francesca Tocca.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.