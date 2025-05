Domenica 4 maggio 2025 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con un nuovo appuntamento “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. Il programma torna con la consolidata formula che in oltre due decenni lo ha confermato fra i programmi più amati della televisione italiana e con un indiscusso prestigio italiano e internazionale.

“Che Tempo Che Fa” sul NOVE: ospiti e anticipazioni di stasera, 4 maggio 2025

A “Che Tempo Che Fa”, a fianco a Fabio Fazio come sempre troveremo anche in questa puntata Luciana Littizzetto, eccellenza della comicità italiana, che proporrà la sua originale lettura dei fatti e dei personaggi del nostro presente con il suo inconfondibile stile comico e irriverente. A introdurre come di consueto gli ospiti per le interviste del programma l’immancabile presenza di Filippa Lagerbäck. Dalle ore 19.30 lo spazio “Che tempo che farà”, con incontri e interviste del mondo della cultura e dell’arte. Alle ore 20.00 l’inizio di “Che Tempo Che Fa” con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con “Il Tavolo”, tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni.

Ospiti della puntata del 4 maggio 2025

Ospite della puntata in esclusiva la leggenda del calcio Francesco Totti. L’eterno numero 10, icona e bandiera della città di Roma, si racconterà nel salotto di Fabio Fazio.

Seguiranno poi: Roberto Saviano, in uscita il 6 maggio col suo nuovo libro, “L’amore mio non muore”, in cui racconta la storia d’amore di Rossella Casini, giovane vittima di ‘ndrangheta. Elodie, presenta il suo quinto album in studio “Mi ami mi odi”, il cui omonimo estratto è già fra i brani più programmati in radio; la popstar, che tornerà presto anche nelle sale col film “Fuori” di Mario Martone, sarà protagonista di “The Stadium Show”, la sua prima mini-tournée negli stadi, che la vedrà esibirsi l’8 giugno a San Siro e il 12 giugno al Diego Armando Maradona – prima donna in assoluto a esibirsi in quello stadio.

Skunk Anansie, live con “Lost and Found”, brano che anticipa il loro settimo album in studio, “The Painful Truth”, in uscita il 23 maggio; la rock band capitanata da Skin, che vanta oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a luglio sarà in concerto anche in Italia con 7 date. Ornella Vanoni, in uscita il 6 maggio col libro-confessione “Vincente o perdente”, scritto insieme a Pacifico, dove si racconta in prima persona in modo intimo e coinvolgente e in cui emerge tutta la fragilità e la determinazione che l’hanno resa un’icona per generazioni diverse.

E ancora: il Direttore responsabile de il Post Francesco Costa; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; Alessandro Aiuti, primario dell’Unità Operativa di Immunoematologia Pediatrica all’Ospedale San Raffaele di Milano e vicedirettore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica SR-Tiget; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Ospiti a “Che tempo che fa – Il Tavolo”

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Diego Abatantuono, Max Giusti. Ospiti della puntata: la nuova stella del nuoto italiano Sara Curtis; i commentatori italiani del prossimo Eurovision Song Contest a Basilea, BigMama e Gabriele Corsi, quest’ultimo protagonista nell’access prime time del NOVE con “Don’t Forget the Lyrics”; Gigliola Cinquetti, la prima italiana vincitrice dell’Eurovision con “Non ho l’età” nel 1964; Alessandro Borghese, in onda il 15 e il 22 maggio con due puntate speciali e inedite di “Alessandro Borghese – 4 Ristoranti”; Elio, nella giuria del nuovo show musicale condotto da Amadeus dal 14 maggio in prima serata sul NOVE, “Like a Star”, e impegnato insieme a Le Storie Tese il 4 e il 5 luglio con il Concertozzo al Parco Ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa; Giucas Casella.