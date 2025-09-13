Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin torna nel weekend di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 13 e domenica 14 settembre 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 13 settembre 2025

Sabato 13 settembre 2025 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con il weekend di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Dopo gli ascolti record della passata stagione, la Toffanin è pronta a celebrare 20 anni alla conduzione del talk show con tante nuove ed esclusive interviste. Al centro della nuova stagione tanti ospiti con i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. Nella prima puntata della nuova edizione Silvia Toffanin è pronta ad incontrare una delle donne più divertenti del mondo dello spettacolo. Si tratta di Luciana Littizzetto protagonista di una intervista – ritratto.

In studio ritroveremo anche Anna Tatangelo in dolce attesa del secondo figlio, la showgirl Samira Lui reduce dal grandissimo successo de “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti. E ancora Pamela Petrarolo, la ex ragazza di Non è la Rai, presente con la madre Cinzia ha deciso di parlare della delicata vicenda che vede coinvolto suo fratello Manuel. Ma non finisce qui, visto che spazio anche alle emozioni di Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, proclamato santo da Papa Leone XIV. Infine Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, balzata al centro della cronaca rosa per le recenti nozze.

Verissimo, gli ospiti di domenica 14 settembre 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 14 settembre 2025 con la seconda puntata della nuova stagione 2025-2025. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin c’è Raoul Bova protagonista di una intervista esclusiva in occasione dell’uscita della terza stagione di “Buongiorno, mamma!”. Si tratta davvero di una esclusiva, visto che l’attore parlerà per la prima volta in tv dopo la bufera mediatica che l’ha travolto quest’estate. E ancora in studio c’è Katia Ricciarelli per ricordare il grande amore della sua vita: Pippo Baudo.

Inoltre tra gli ospiti della puntata di domenica di Verissimo anche Michelle Hunziker alla vigilia della partenza della nuova edizione di “Io Canto Family”. Infine la grande voce di Matteo Bocelli, figlio d’arte di Andrea Bocelli e le emozioni di Cecilia Rodriguez in attesa della sua prima figlia.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.