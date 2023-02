Torna il duplice appuntamento di Verissimo con Silvia Toffanin su Canale 5. Il rotocalco televisivo, campione d’ascolti del weekend, si prepara a fare compagnia ai telespettatori con tanti nuovi ospiti ed imperdibili interviste. Scopriamo le anticipazioni sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023.

Verissimo, gli ospiti di sabato 4 febbraio 2023

Sabato 4 febbraio 2023 dalle ore 16:30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nel primo appuntamento la padrona di casa incontrerà Maddalena Corvaglia per una intervista esclusiva. La ex velina di Striscia La Notizia parlerà della sua vita privata, della figlia, ma anche del successo in tv.

Ospiti in studio anche Pago e Serena Enardu che, dopo continui tira e molla raccontanti anche nella casa del Grande Fratello Vip, sono tornati insieme e stanno pensando al matrimonio. Proprio dalla casa del GF VIP 2022, invece, arriva George Ciupilan per raccontare la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. E ancora: Sara Conti e Niccolò Macii vincitori della medaglia d’oro agli ultimi campionati europei di pattinaggio di figura. A chiudere la puntata un bel ritratto di famiglia con Rosanna Lambertucci presente in studio con la figlia Angelica e la nipotina Caterina

Verissimo, gli ospiti di domenica 5 febbraio 2023

Verissimo torna anche domenica 5 febbraio 2023 con una nuova imperdibile puntata. Sempre dalle ore 16:30 sintonizzati su Canale 5 per seguire le interviste di Silvia Toffanin che accoglierà in studio Gerry Scotti. Il conduttore è pronto a raccontarsi a cuore a aperto a poche settimana dalla nuova edizione de “Lo show dei record”. In studio torna anche Katia Ricciarelli per una intervista esclusiva.

E ancora: in occasione dei 60 anni dei Nomadi, la Toffanin incontra il fondatore Beppe Carletti. Ospite in studio anche Marcella Bella con la sua splendida famiglia. Infine ospiti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta per presentare la seconda stagione di “Buongiorno mamma” in partenza dal 15 febbraio su Canale 5.