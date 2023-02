Torna il duplice appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco televisivo di successo campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023.

Verissimo, ospiti di sabato 25 febbraio 2023

Sabato 25 febbraio 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. Si preannuncia una puntata ricca di sorprese quella di questa settimana visto che in studio la padrona di casa è pronta ad accogliere un vero e proprio mito del cinema italiano. Si tratta di Franco Nero che dal 2 marzo torna nelle sale cinematografiche con il film “L’uomo che disegnò Dio” di cui ha curato anche la regia.

Non solo, in studio per una intervista doppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che presenteranno al pubblico il figlio Gabriele che ha da poco festeggiato il primo compleanno. Ma non finisce qui, visto che ospite in studio anche Francesca Reggiani dal 28 febbraio a teatro con “Questioni di prestigio“. Direttamente dal Festival di Sanremo 2023, invece, c’è Leo Gassmann, figlio d’arte, che ha partecipato per la prima volta tra i big. Infine Matilde Brandi; la showgirl riceve una bellissima sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco Tafanelli.

Verissimo, ospiti di domenica 26 febbraio 2023: lo speciale Ciao Maurizio Costanzo

Verissimo di Silvia Toffanin torna in onda anche domenica 26 febbraio 2023 con la seconda puntata della settimana. Si tratta di un appuntamento speciale dedicato alla morte di Maurizio Costanzo. “Verissimo presenta Ciao Maurizio” è il titolo dello speciale che la redazione del rotocalco televisivo di successo dedica al gigante della tv italiana, un conduttore e giornalista che ha cambiato e rivoluzionato il mondo del giornalismo e del piccolo schermo. A ricordarlo tantissimi amici, colleghi e personaggi che l’hanno conosciuto e che hanno condiviso un pezzo di vita con lui.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.