Tutto pronto per il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023.

Verissimo, ospiti di sabato 21 gennaio 2023

Silvia Toffanin torna su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento di Verissimo in onda sabato 21 gennaio dalle ore 16.30. Tra gli ospiti della puntata in studio c’è Adriano Panatta. Uno dei tennisti italiani più grandi di sempre si racconta per la prima volta in esclusiva: dal grande successo professionale alla sua vita privata. Con lui in studio la moglie Anna.

Spazio poi alla prima intervista televisiva di Jolanda Renga, la figlia nata dall’amore tra Ambra e Francesco Renga. E ancora: il racconto personale dell’hair stylist Federico Lauri reduce dalla separazione dalla compagna. In studio anche Lory Del Santo per una intervista a cuore aperto tra gioie e grandi dolori della sua vita. Infine la coppia formata da Beatrice Valli e Marco Fantini: dall’incontro a Uomini e Donne al matrimonio fino alla nascita del quarto figlio.

Verissimo, ospiti di domenica 22 gennaio 2023

Verissimo torna anche questa settimana con un doppio appuntamento trasmesso domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 16.30 su Canale 5. Tante nuove imperdibili interviste a cominciare da quella a tre con Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, le tre “donne” del Grande Fratello Vip 2022. E ancora Silvia Toffanin incontra la grandissima attrice Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano.

In studio anche la stellare Valeria Marini per parlare della sua vita privata e del suo nuovo amore. Ospite della puntata anche Giancarlo Magalli reduce da una malattia. Il conduttore della Rai sarà accompagnato dalle figlie Manuela e Michela e parlerà per la prima volta del grave problema di salute che ha superato. Infine intervista doppia mamma-figlio per Ilona Staller e Ludwig Koons.