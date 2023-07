I palinsesti Mediaset 2023-2024 sono già stati presentati. Verissimo quando va in tv? quando torna ad andare in onda nella stagione 2023-2024? Ecco la data in cui rivedremo Silvia Toffanin all’interno del suo salotto televisivo, ospitare Vip pronti a raccontare qualche cosa di personale e inedito sulla loro vita e carriera.

Verissimo 2023 – quando va in onda: la data è già stata annunciata

Sarà una lunga e calda estate senza Silvia Toffanin, ma appena tutti saranno rientrati al lavoro e a scuola, Verissimo tornerà in onda. Quando è fissata la data per l’inizio della nuova stagione del programma di Canale 5? Ebbene salvo cambiamenti pare proprio che la prima puntata della nuova stagione prenderà il via sabato 16 settembre 2023. A che ora? Presto per dirlo. Occorrerà vedere come si incastreranno i vari appuntamenti televisivi tra soap opera e talent.

Visti gli ottimi ascolti ottenuti Silvia Toffanin è stata confermata alla guida dello show e la formula del programma non pare essere cambiata. Due gli appuntamenti settimanali, uno il sabato e l’altro la domenica. Tante le interviste ancora da realizzare soprattutto ai protagonisti dei programmi televisivi targati Mediaset e ai protagonisti delle nuove fiction.

Le interviste più attese della prossima stagione

Visti i vari cambiamenti che sono stati fatti anche in casa Mediaset tra le interviste più attese della prossima stagione televisiva, per i fan di Verissimo, vi sono:

Myrta Merlino, nuova conduttrice del contenitore pomeridiano di Canale 5

Enrico Papi

Ilary Blasi

e i nuovi volti di Rete 4

Si attende con ansia che Silvia Toffanin lanci Myrta Merlino e dia alla giornalista e conduttrice il giusto benvenuto in Mediaset per scoprire come è stata “strappata” a La7 e quali idee nuove porterà nel pomeriggio dell’ammiraglia.

Sicuramente poi vi sarà spazio ad una intervista ai conduttori di Striscia la Notizia, al nuovo volto de Le Iene e magari pure a Giulia Stabile che si ritroverà senza Belen Rodriguez alla guida di Tu si que vales.