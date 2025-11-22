Torna il duplice appuntamento del weekend di Verissimo con le interviste di Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda sabato 22 e domenica 23 novembre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 22 novembre 2025

Oggi, sabato 22 novembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di sabato Bianca Atzei. La cantante è protagonista di una intervista a cuore aperto tra progetti di vita e personali. Spazio poi all’ex campione Boris Becker, leggenda del tennis pronto a raccontare la sua carriera sportiva, ma anche la sua vita personale. Un ritratto del tutto inedito per l’ex campione di tennis che, dopo un periodo difficile, ha ritrovato la serenità accanto alla moglie Lilian da cui aspetta il primo figlio.

E ancora Alfonso Signorini per presentare il suo primo romanzo dal titolo “Amami quanto io t’amo“, mentre Iva Zanicchi condividerà alcuni retroscena sul sul ultimo libro “Quel profumo di brodo caldo”. La puntata prosegue con Pamela Petrarolo, la storia di Martina Nasoni ex vincitrice del Grande Fratello 2019.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 16 novembre 2025

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche per domenica 23 novembre dalle ore 16:00 con una seconda imperdibile puntata e tante nuove interviste. Dalle ore 16.00 Silvia Toffanin torna su Canale 5 con tanti nuovi ospiti. In studio l’attrice Elena Sofia Ricci per protagonista di una intervista a cuore aperto tra vita personale e privata. Spazio poi ad una intervista doppia ad Al Bano e alla figlia Jasmine Carrisi.

Tra gli altri protagonisti della puntata della domenica di Verissimo anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip, pronti a condividere con i telespettatori le emozioni vissute dopo la nascita della figlia Clara Isabel. E ancora: torna Evelina Sgarbi per parlare della delicata vicenda del padre Vittorio Sgargi. Infine ospiti in studio anche: Pietro Orlandi con le novità e i recenti documenti trapelati circa la scomparsa della sorella Emanuela Orlandi e infine la storia di Alessandra Cuevas.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 su Canale 5.