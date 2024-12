Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Tante sorprese e tante nuove imperdibili interviste a personaggi ed artisti pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima d’ora! Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 7 dicembre 2024

Sabato 7 dicembre 2024 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tantissimi gli ospiti al centro della puntata, a cominciare dall’attore James Franco protagonista del film “Hey Joe”. La pellicola, diretta da Claudio Giovannesi, è stata girata nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Spazio poi alla grinta ed energia di Rettore tornata con un nuovo singolo dal titolo “Disco prosecco” che anticipa l’album di inediti in arrivo a gennaio 2025.

E ancora: Christian De Sica e Lillo protagonisti del film in uscita per il Natale dal titolo “Cortina Express”. Infine spazio all’intervista a Giulia Salemi in dolce attesa del primo figlio e l’attrice Jane Alexander che ha da poco pubblicato il suo primo libro dal titolo “Jane”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 8 dicembre 2024

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche per domenica 8 dicembre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. In studio l’intervista a Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la ragazza uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello al settimo mese di gravidanza. Non solo, spazio anche ad una intervista tre a Iva Zanicchi, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, indiscussi protagonisti della musica italiana e dello spettacolo.

E ancora: Eleonora Giorgi per raccontare come prosegue la sua battaglia contro il cancro. Dal mondo di Amici di Maria De Filippi ospiti i prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Non solo, dall’universo Amici il ritorno di Riki, ex vincitore, che presenterà il nuovo singolo “Carillon”. Infine Claudia e Lorenzo, la coppia nata nel programma Uomini e Donne, che hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.