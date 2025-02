Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin torna con un nuovo imperdibile appuntamento su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 1 e domenica 2 febbraio 2025.

Verissimo, gli ospiti di sabato 1 febbraio 2025

Sabato 1 febbraio 2025 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Al centro della nuova puntata tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisioni pronti a raccontarsi tra vita professionale e privata. Negli studi di Verissimo nella puntata di sabato 1 febbraio spazio all’intervista esclusiva ad Andrea Rizzoli che presenta il libro “Non ci sono buone notizie” in cui ha parlato della terribile malattia che ha colpito la madre Eleonora Giorgi.

In studio poi arriva il campione di scherma Tommaso Marini che si è fatto conoscere dal grande pubblico come concorrente dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle. E ancora: ospiti Thais Wiggers e Juliana Moreira per raccontare la loro speciale amicizia. Torna poi Nikita Pelizon, amica di Helena Prestes, e vincitrice del Grande Fratello, per raccontare un momento molto delicato della sua vita. Infine Ana Laura Ribas, ex conduttrice che ha deciso di vivere una nuova fase della sua vita.

Verissimo, gli ospiti di domenica 2 febbraio 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 2 febbraio 2025 dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Tra gli ospiti di domenica c’è Eleonora Giorgi, la grande attrice e personaggio televisivo, pronto a raccontare con grande serenità il capitolo più duro della sua vita. L’attrice da tempo sta lottando contro un terribile tumore al pancreas dando un grande esempio di forza, coraggio e speranza.

In studio poi i Orietta Berti e Fabio Rovazzi, giurati dell’ultima edizione di Io Canto Senior. Ospite anche Federica Nargi reduce dalla partecipazione a Ballando con le Stelle, Manuela Arcuri con il figlio Matteo e il nuovo percorso di vita di Eva Henger. Infine direttamente dalla casa del Grande Fratello arriva in studio Luca Calvani.

L’appuntamento con Verissimo 2025 è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.