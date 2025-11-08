Verissimo, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin torna nel weekend di Canale 5 con il doppio appuntamento. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda sabato 8 e domenica 9 novembre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 8 novembre 2025

Oggi, sabato 8 novembre 2025 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata di oggi Silvia Toffanin c’è Amanda Sandrelli per una imperdibile intervista ritratto. In studio poi Eliana Michelazzo, balzata alla cronaca per il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, ma questa volta torna per raccontare come è cambiata la sua vita dopo la lunga lunga vicenda giudiziaria del Prati-gate.

Ma non finisce qui, visto che Silvia Toffanin è pronta ad accogliere Raffaella Fico, la showgirl pronta a raccontare e condividere con i telespettatori un nuovo capitolo della sua vita. E ancora: il percorso di rinascita di Filomena Mastromarino, conosciuta dal grande pubblico come Malena. Spazio poi all’intervista all’attrice Patrizia Pellegrino. Infine Burak Tozkoparan, l’attore protagonista della soap turca “La notte del cuore” dove presta il volto al personaggio di Cihan.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 9 novembre 2025

Domenica 9 novembre dalle ore 16.30 va in onda il secondo appuntamento del weekend di Verissimo. Due ospiti super speciali per Silvia Toffanin: si tratta di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, che da mercoledì 12 novembre tornano in prima serata su Canale 5 con lo show dal titolo “Gigi e Vanessa insieme”. Spazio poi all’intervista a Max Giusti che quest’anno ha festeggiato 40 anni di carriera e si prepara a tante nuove sfide e progetti.

E ancora: l’ironia e la simpatia di Valentina Persia, l’intervista ritratto alla cantante Fiordaliso e la storia fatta di luci e ombre di Leopoldo Mastelloni. Ospite in studio ancora Evelina Sgarbi per raccontare le ultime novità sulla vicenda del padre Vittorio Sgarbi. Infine la testimonianza di Antonietta Gargiulo, l’unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 su Canale 5.