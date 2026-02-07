Tutto pronto per il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle interviste delle puntate di oggi, sabato 7 febbraio e domani domenica 8 febbraio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 7 febbraio 2026

Oggi, sabato 7 febbraio 2026 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio protagonisti di una intervista doppia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornati al timone del tg satirico “Striscia La Notizia” trasmesso per la prima volta in prime time Canale 5. Ospite in studio per la prima volta Serra Ylmaz, l’attrice turca protagonista di tantissimi film di successo di Ferzan Ozpetek. E ancora l’intervista al giovane attore Matteo Paolillo, protagonista al cinema del film “Io e te”.

Ma non finisce qui, visto che in studio arriva l’attrice Giorgia Wurth tra le protagoniste femminili della nuova serie tv “Colpa dei sensi” in onda su Canale 5. Infine la forza di Daniela Cella, sorella di Nada, la ragazza uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 8 febbraio 2026

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 8 febbraio 2026, dalle ore 15:30 con la seconda puntata del weekend. Super ospite della puntata della domenica Paolo Bonolis che torna su Canale 5 con “Taratata”, uno show composta da due serate evento. E ancora: un imperdibile ritratto di famiglia per Lino Banfi in studio con la figlia Rosanna, la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde.

Si prosegue poi con la prima intervista a Verissimo per Paolo Belli reduce dall’esperienza come concorrente sulla pista di Ballando con le Stelle. Spazio poi al racconto di vita di due donne: Anna Pettinelli, storica voce radiofonica e prof della scuola di Amici di Maria, e Anna Safroncik, l’attrice protagonista della fiction “Colpa dei sensi”. In studio anche Clizia Incorvaia per raccontare la sua versione dopo i recenti attacchi dell’ex marito Francesco Sarcina. Infine Giovanni e Giusy, due abitanti di Niscemi che, in seguito alla terribile frana che ha colpito il comune siciliano, hanno perso tutto.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026 su Canale 5.