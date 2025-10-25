Verissimo, il rotocalco televisivo presentato da Silvia Toffanin torna a fare compagnia a milioni di telespettatori con il doppio appuntamento del weekend. Nuovi interviste e tanti ospiti nelle puntate di sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 25 ottobre 2025

Oggi, sabato 25 ottobre 2025 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di oggi in studio Martina Stella protagonista di una intervista a cuore aperto. L’attrice, dopo la separazione dal marito è pronta a raccontare nuova fase della sua vita da mamma single. Spazio poi all’intervista – racconto di Mauro Corona, scrittore e presenza fissa del programma È sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4.

E ancora Silvia Toffanin incontra Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, mentre direttamente da Temptation Island arriva Lucia Ilardo, ex fidanzata di Rosario. Ma non finisce qui visto che in studio anche Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, ex concorrenti del Grande Fratello che lo scorso giugno si sono sposati. Infine l’attore Caner Cindoruk che presta il volto al personaggio di Sarp nella soap turca “La forza di una donna”.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 26 ottobre 2025

Anche domenica 26 ottobre dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin con tante nuove interviste. Tra gli ospiti della puntata la cantante Arisa che recentemente è tornata con il nuovo singolo “Nuvole”. Si prosegue poi con la storia di un artista completo, Sal Da Vinci, che ha partecipato anche come coach nella ultima stagione di “Io Canto Family”. E ancora: Benedetta Rossi, una delle food blogger più amate e seguite pronta a raccontarsi in compagnia del marito Marco.

Si passa poi ad Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio Sgarbi, al centro delle polemiche dopo la richiesta di nominare un amministrare di sostegno per il padre. E ancora: a 21 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone in studio i genitori Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Infine l’intervista a Christian, figlio di Valerio Daprà, uno dei tre carabinieri morti da eroi.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 su Canale 5.