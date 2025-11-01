Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme le anticipazioni sul weekend di interviste ed ospiti delle puntate di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 1 novembre 2025

Oggi, sabato 1 novembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di oggi ospite in studio Nicoletta Mantovani per presentare “Pavarotti 90”, il concerto – evento dedicato a Luciano Pavarotti in occasione del suo 90esimo anniversario. Il grande tributo sarà trasmesso dall’Arena in prime time su Canale 5 il 5 novembre. Spaio poi al racconto di Caterina Murino, l’attrice che da poco è diventata mamma dopo un lungo percorso.

Dal mondo di Temptation Island, invece, arriva Rosario Guglielmi per rispondere alle dichiarazioni dell’ex fidanzata Lucia Ilardo. E ancora, l’intervista di Karina Cascella e il momento magico di Alex Belli e Delia Duran. Infine ospite Eda Ece, l’attrice che presta il volto a Yildiz nella soap turca “Forbidden Fruit”.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 2 novembre 2025

Verissimo torna in onda anche domenica 2 novembre dalle ore 16.30 con il secondo appuntamento del weekend. Tanto nuove interviste messe a segno da Silvia Toffanin che ospite in studio il grande etoile Roberto Bolle. Il ballerino, re della danza a livello mondiale, pochi giorni fa è stato insignito dall’Università di Firenze della laurea magistrale honoris causa in Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione. Durante la puntata spazio all’intervista di famiglia per Asia Argento che sarà per la prima volta accompagnata dai figli Anna Lou e Nicola.

Tra gli ospiti anche Claudio Amendola che dal 6 novembre torna nelle sale cinematografiche con il film “Fuori la verità”. Da segnalare anche l’intervista a cuore aperto di Alessia Orro, la campionessa della Nazionale di Pallavolo Femminile. E ancora: la storia d’amore di Angela Caloisi e Paolo Crivellin che si sono innamorati negli studi di Uomini e Donne ed oggi diventati marito e moglie. Ospite anche Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio, con la madre Barbara per raccontare cosa è successo nell’aula di tribunale durante l’udienza sulla richiesta di un amministratore di sostengo per il padre. Infine ospite Giuseppe Noschese, il papà di Michele Noschese, il dj morto questa estate a Ibiza.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 su Canale 5.