Tutto pronto per il primo appuntamento di oggi di Verissimo, il rotocalco televisivo campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin. Il programma televisivo di interviste torna con il duplice appuntamento settimanale su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste delle puntate in onda sabato 27 e domenica 28 settembre 2025.

Verissimo, gli ospiti di oggi: sabato 27 settembre 2025

Oggi, sabato 27 settembre 2025 dalle ore 16.30 torna Verissimo con la puntata del sabato condotta come sempre da Silvia Toffanin su Canale 5. Spazio a nuove interviste a protagonisti e personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione pronti a condividere con i telespettatori i loro racconti, i progetti, le emozioni e gli aspetti meno conosciuti della loro vita. Tra gli ospiti della puntata di oggi ci sono Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, i tre conduttori della nuova stagione di Tu si quel vales 2025 in partenza su Canale 5.

Non solo, nella puntata di oggi di Verissimo spazio anche all’intervista ad Ascanio Pacelli che torna al Grande Fratello nel ruolo di opinionista. E ancora Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le stelle e prof di Amici di Maria De Filippi, pronto a raccontare una nuova fase della sua vita. Tra gli ospiti di oggi di Verissimo anche Mercedesz Henger in dolce attesa, Maria Giovanna Elmi pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e professionale. Infine Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli che hanno deciso di sposarsi dopo 28 anni d’amore.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 28 settembre 2025

L’appuntamento con Verissimo e le interviste di Silvia Toffanin è anche per domenica 28 settembre 2025 con la seconda puntata della settimana. Domenica 28 settembre dalle 16.30 in studio ritroveremo: Sonia e Alessio, una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Come prosegue la loro storia d’amore? E ancora l’intervista ad Iva Zanicchi e il ritorno di Floriana Secondi che, dopo aver trionfato nella terza edizione del Grande Fratello, quest’anno torna nel ruolo di opinionista del reality. Tra gli ospiti di domenica 28 settembre anche il campione Mattia Furlani, primo oro italiano nel salto in lungo.

Non solo, Katia Ricciarelli torna in studio a Verissimo dopo le polemiche legate alle sue dichiarazioni sul rapporto con Pippo Baudo. Infine in studio arriva anche Lavinia Limidio, sfregiata dall’ex marito durante un’aggressione.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.