Tutto pronto per il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 26 e domenica 27 settembre 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 26 settembre 2026

Oggi, sabato 26 settembre 2026 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin. Tante nuove interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche della cultura e dello sport. Si parte con Elisabetta Canalis, che vedremo prossimamente su Canale 5 alla guida della nuova edizione di “Tu sì que vales”.

Spazio poi all’intervista a Antonia Salzano Acutis, la mamma di Carlo Acutis in occasione della messa in onda del film “Il mio nome è Carlo” dedicato allo straordinario percorso di fede del figlio. Con lei Samuele Carrino, il giovane attore che nel film interpreta Carlo. Si prosegue poi con Francesca Lollobrigida, la campionessa olimpica di pattinaggio di velocità, protagonista in studio di una intervista con il marito Matteo e il figlio Tommaso. La puntata termina con le interviste a Giulia Stabile, Raimondo Todaro e Alessandra Ciociola, ex concorrente di Temptation Island.

Verissimo, domenica 27 settembre 2026: tutti gli ospiti

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche per domenica 27 settembre, dalle ore 16.30 con tante nuove interviste. A cominciare da quella esclusiva ad Amanda Knox che, dopo 20 anni dal delitto di Perugia, torna a parlare della sua vicenda in compagnia del marito Christopher e i figli Eureka ed Echo. La Knox è pronta a rispondere a tutte le domande, a cominciare dalle polemiche legate al suo recente spettacolo “Cartwheel”, nel quale ripercorre la sua storia.

Spazio poi ad una intervista di famiglia per Heather Parisi con i gemelli Elizabeth e Dylan. Da “La ruota della fortuna”, invece, arriva Samira Lui. Infine ospite Orietta Berti con il figlio Otis, la nuora Lia e le piccole Olivia e Ottavia per rivivere tutti insieme le emozioni delle recenti nozze di Otis e Lia.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 su Canale 5.