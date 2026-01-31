Torna Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni sulle interviste delle puntate di oggi, sabato 31 gennaio e domani domenica 1 febbraio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 31 gennaio 2026

Oggi, sabato 31 gennaio 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata Gigliola Cinquetti, la cantante di “Non ho l’età”, che si racconta a cuore aperto tra vita privata e lavorativa. Spazio poi all’intervista a Daniele Pecci, l’attore protagonista della nuova fiction “Una nuova vita” con Anna Valle su Canale 5. E ancora sempre dalla fiction di successo in studio l’ex concorrente del Grande Fratello Alessandro Tersigni.

Si prosegue poi con l’ironia e simpatia travolgente di Valeria Graci, mentre Thais Wiggers, la ex velina di Striscia, è pronta a condividere con il pubblico l’inizio di nuovo capitolo di vita. Infine, spazio al dolore e alla ricerca di giustizia di Simonetta e Giuseppe Mendico, genitori di Paolo, che si è tolto la vita a soli 14 anni, lo scorso settembre.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 1 febbraio 2026

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 1 febbraio 2026, dalle ore 15:30 con la seconda puntata del weekend. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere per la prima volta in studio Carlo Conti per una intervista – ritratto ad uno dei conduttori più amati della tv. Tra gli ospiti anche l’ex tennista Fabio Fognini che recentemente abbiamo visto protagonista dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”.

In studio anche Samira Lui che, dopo l’esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip”, sta vivendo un periodo magico grazie al successo de “La Ruota della Fortuna” con Gerry Scotti su Canale 5. Spazio poi alle emozioni di Kekko Silvestre, il frontman dei Modà, e di Bianca Atzei che ha da poco pubblicato il singolo “Ti amo ma non posso dirlo”. E ancora in studio: Carolyn Smith e la modella Eva Riccobono.

Infine, Silvia Toffanin intervisterà l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo, che nel rogo di Capodanno, scoppiato nel locale Le Constellation, grazie al suo coraggio, ha salvato molti ragazzi intrappolati.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 su Canale 5.