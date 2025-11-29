Verissimo torna nel pomeriggio di Canale 5 con due imperdibile puntate presentate da Silvia Toffanin. Tante nuove interviste ed ospiti pronti a raccontarsi nelle puntate in onda sabato 29 e domenica 30 novembre 2025.
Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 29 novembre 2025
Oggi, sabato 29 novembre 2025 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il programma di interviste di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tra gli ospiti della puntata del sabato l’attrice Benedetta Porcaroli, protagonista del film “Il rapimento di Arabella” per cui ha vinto il Premio come miglior attrice durante l’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Spazio poi ad un ricordo alla grande, immensa ed unica Ornella Vanoni: per l’occasione in studio l’amico e collega Mario Lavezzi.
Ma non finisce qui, ospiti della puntata anche: Costantino Vitagliano, diventato famoso per essere stato il primo tronista di Uomini e Donne, ma anche Antonella Mosetti. Proprio dall’universo Uomini e Donne torna in studio Gemma Galgani. Infine ospiti anche a Ece Uslu, l’attrice che presta il volto al personaggio di Sumru nella serie La notte nel cuore.
Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 30 novembre 2025
L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 30 novembre dalle ore 16:00 con tante nuove interviste. Tra i protagonisti in studio ci sono i Pooh che celebrano 60 anni di una carriera unica. Spazio poi all’intervista di Diego Dalla Palma che recentemente in una intervista ha confessato di aver programmato la sua morte prima del compimento degli 80 anni.
Si prosegue poi con il drammatico racconto di Mihaela Tritean, la mamma di Patrizia Cormos, una dei tre ragazzi tragicamente morti il 31 maggio del 2024, inghiottiti dalla furia del fiume Natisone. E ancora in studio Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser per parlare della nascita della figlia Clara Isabel. Infine Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide, il ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone.
L’appuntamento con Verissimo è per sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 su Canale 5.