Silvia Toffanin torna anche questa settimana con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo trasmesso nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda sabato 15 e domenica 16 novembre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 15 novembre 2025

Oggi, sabato 15 novembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il rotocalco presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio tra gli ospiti Edwige Fenech, attrice icona della commedia all’italiana degli anni 70′ e 80′ per una intervista – racconto imperdibile. E ancora l’intervista ritratto a Cesara Buonamici, giornalista del Tg5 ed ex opinionista del Grande Fratello.

E ancora in studio anche Briga con la moglie Arianna Montefiori che presto diventeranno genitori. Spazio poi alla prima intervista di coppia di Martina e Gianmarco che negli ultimi giorni hanno confermato il loro amore nato negli studi di Uomini e Donne. Da segnalare anche un ricordo emozionante al maestro Beppe Vessicchio, scomparso improvvisamente all’età di 69 anni. Infine ospite Sevda Erginci, l’attrice che presta il volto a Zeynep nella serie di Canale 5 Forbidden Fruit.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 16 novembre 2025

Anche domenica 16 novembre dalle ore 16:00 torna l’appuntamento del weekend di Verissimo. Silvia Toffanin è pronta ad intervistare Enrica Bonaccorti che racconterà per la prima volta della battaglia contro il tumore annunciato pochi mesi fa. E ancora in studio torna Evelina Sgarbi per discutere delle recenti dichiarazioni rilasciate dal padre Vittorio Sgarbi. Tra gli ospiti della puntata anche Gabriele Corsi e Tina Cipollari, personaggio televisivo di successo conosciuta dal grande pubblico come opinionista fissa di Uomini e Donne.

Ma non finisce qui, tra gli ospiti di domenica di Verissimo anche Viviana Pifferi, con il figlio Cristian. La donna parlerà della sorella Alessia Pifferi condannata in Appello a 24 anni di reclusione per aver causato la morte per stenti della piccola Diana, la figlia di appena 18 mesi. Infine a Verissimo anche il dramma di Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni di Acqualagna scomparso e di cui si sono perse le tracce dalla notte del 12 e il 13 ottobre 2024.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 15 e domenica 16 novembre 2025 su Canale 5.