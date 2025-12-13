Verissimo il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin torna su Canale 5. Ecco per voi gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 13 dicembre 2025

Oggi, sabato 13 dicembre 2025 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi c’è Umberto Tozzi, cantautore che con le sue canzoni “Gloria” e “Ti amo” ha conquistato il pubblico mondiale. Spazio poi al dolore di Ambra Orfei per la scomparsa del marito. E ancora in studio: Garrison, ex professore di ballo di Amici, che è tornato con lo spettacolo Garrison Christmas show. Tra le interviste anche quella doppia ad Eva Henger e sua figlia Mercedesz, mentre dall’universo Temptation Island la coppia Gabriela e Giuseppe diventati marito e moglie.

Infine il racconto drammatico e la richiesta di aiuto e giustizia di Deborah Magagna, vittima di violenze da parte dell’ex fidanzato.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 14 dicembre 2025

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 14 dicembre dalle ore 16:00 con tante nuove interviste. Tra i protagonisti ritroviamo Romina Power che ha da poco pubblicato il libro “Pensieri profondamente semplici” in cui ripercorre tutta la sua vita. Spazio poi all’intervista racconto di Joaquín Cortés, ballerino considerato un vero e proprio mito del flamenco in tutto il mondo.

Nel talk, in vista del Natale, non mancano le interviste di famiglia. Questa settimana tocca ad Enrica Bonaccorti con la figlia Verdiana e a Lino Banfi con la figlia Rosanna. Tra gli ospiti della puntata di domenica 14 dicembre anche il mago Kay La Ferrera, giovanissimo vincitore dell’ultima edizione di “Tu sì que vales”. Infine ospite anche Daniela Zurria, la mamma di Sofia Castelli, la ragazza uccisa a soli 20 anni nel 2023, dall’ex fidanzato.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 su Canale 5.