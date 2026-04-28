Si è da poco conclusa la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 28 aprile 2026 con le ultime news.

GF VIP 2026, il racconto della diretta della 13a puntata di martedì 28 aprile

La tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 24 aprile 2026 è iniziata con Ilary Blasi accolta con un coro di auguri per il suo compleanno. Si entra poi subito nel vivo con l’ingresso di Valeria Marini, ma anche le anticipazioni di una puntata che si preannuncia stellare: da Francesca Manzini ad Antonella Elia fino alla sorpresa per Paola Caruso che potrà riabbracciare il figlio. La diretta inizia con la stellare Valeria Marini il cui ingresso nella casa è stato accolto benissimo da tutti i vips ad eccezione di Antonella Elia che ha più volte accusato la showgirl di non essere una soubrette e di non saper far niente. La Marini, dopo un confronto iniziale, ha deciso di non cadere nelle provocazioni della Elia, ma ha dovuto fare i conti con una intossicazione alimentare. Durante la puntata Ilary Blasi, con lo zampino di Alessandra Mussolini, ha cercato di far chiarezza su cosa abbia causato il vomito di Valeria Marini nella casa.

Spazio poi ad un momento di intrattenimento con Valeria Marini e le donne della casa che hanno omaggiato la grande ed indimenticabile Raffaella Carrà. Non sono mancati nuovi scontri come quello tra Antonella Elia e Paola Caruso, ma anche un faccia a faccia di Francesca Manzini con Alessandra Mussolini. Tante emozioni con la storia di Paola Caruso che ha poi riabbracciato il figlio Michele. Sul finale l’uscita di Valeria Marini dalla casa.

Chi è stato eliminato ieri sera – 28 aprile – dal Grande Fratello Vip 2026? Paola Caruso eliminata

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 è stato comunicato anche il verdetto del televoto. Questa settimana il pubblico era chiamato decidere chi salvare tra Alessandra Mussolini, Paola Caruso, Lucia Ilardo e Marco Berry. Il concorrente meno votata dal pubblico è stata Paola Caruso che ha dovuto abbandonare definitivamente la casa.

Grande Fratello Vip 2026: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, martedì 28 aprile

Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 ci sono state anche le nomination. Al televoto: Marco Berry, Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Raul, Adriana Volpe e Lucia Ilardo. Chi vuoi salvare in finale tra Marco Berry, Francesca Manzini, Alessandra Mussolini, Raul, Adriana Volpe e Lucia Ilardo? Alla chiusura del televoto il concorrente più votato sarà il secondo finalista di questa edizione.

L’appuntamento con la prossima puntata del GF VIP 2026 è per martedì 5 maggio su Canale 5!