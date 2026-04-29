Oroscopo Paolo Fox di oggi: mercoledì 29 aprile 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 29 aprile 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La giornata di oggi richiede grande dinamismo. Sul lavoro si fa sempre più evidente il desiderio di nuovi progetti e collaborazioni, ma cercate di non essere troppo impulsivi. In amore è arrivato il momento di un risveglio: per chi è in coppia cercate di pianificare qualcosa con il vostro partner, mentre per i single incontri interessanti all’orazione. La salute vi vede energici, ma cercate di non strafare in palestra.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dovreste prestare attenzione in ambito lavorativo ad alcune pendenze burocratiche ed economiche. Cercate di non farvi prendere dallo stress che potrebbe intaccare la vostra serenità interiore. Per questo motivo sarà fondamentale riposare per mantenere la forma fisica. In amore, la stabilità è la vostra parola d’ordine!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Le stelle della giornata di oggi sono positive per i contatti e le nuove conoscenze. In amore vivrete momenti di spensieratezza e leggerezza che vi porteranno a conoscere gente nuova. Sul lavoro le vostre proposte ed idee troveranno l’approvazione da parte dei superiori. La salute è buona, ma dovete rallentare un pò con la testa!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ arrivato il momento di essere attenti sul lavoro: cercate di osservare l’evolversi di una situazione professionale prima di fare scelte affrettate. In amore riuscite finalmente ad esprimere quello che provate davvero potendo così puntare sulla vostra sensibilità. Salute: si fa sempre più forte il bisogno di ritrovare un equilibrio interiore.

Oroscopo Paolo Fox Leone

La grinta che vi contraddistingue è la vostra arma vincente per distinguervi sul lavoro dove il vostro carisma sarà importante per intrecciare nuovi accordi e rapporti. Novità anche in amore dove per i single sono in arrivo nuove ed interessanti conoscenze. Salute: attenzione alla schiena e alla postura, evitate di prendere carichi eccessivi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Sul lavoro dovrete affrontare un grattacapo, ma il vostro approccio analitico sarà determinante per gestirlo alla grande. In amore mettete da parte l’essere razionale per lasciare spazio all’istinto e alla passione. La salute richiede una dieta più sana e un periodo di detox dai social e dalla tecnologia!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Il lavoro procede alla grande, ma in questi giorni potrebbe arrivata una proposta nuova ed interessante che richiederà una profonda riflessione prima di prendere una decisione. In amore siete in un momento positivo per chi è in coppia, ma anche in famiglia fate da mediazione tra i problemi di ogni giorno. Sul fronte della salute siete particolarmente in forma e inclini alla cura della vostra immagine.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sul lavoro il vostro essere intuitivi sarà importante per anticipare le mosse degli altri dandovi così un vantaggio che risulterà determinante a lungo termine. In amore è arrivato il momento di riflettere su cosa provate davvero per il vostro partner o per un ex. Salute: evitate di eccedere a tavola prediligendo una dieta sana ed equilibrata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Avete voglia di novità e questo vi porta a cercare nuovi stimoli sia nella vita di tutti i giorni che sul lavoro. In amore è il momento di mettere da parte la vostra indipendenza e trovare un punto d’accordo con il vostro partner. La salute è eccellente grazie anche ad un ottimismo che vi fa affrontare ogni situazione con il sorriso!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sul lavoro è arrivato il momento di raccogliere i frutti dopo il tanto impegno e la dedizione costante. L’amore vive una fase di concretezza: siete pronti a costruire basi solide per la vostra relazione. Dal punto di vista della salute è arrivato il momento di concedersi un massaggio o un trattamento rilassante per superare le tensioni accumulate.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività è il vostro punto di forza e vi permette di distinguervi sul lavoro proponendo idee innovative. In amore è il momento di essere presenti con il vostro partner perché chi ama ha bisogno di conferme. La salute è discreta, ma le gambe potrebbero risentire di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

In amore è il momento di vivere le emozioni al massimo. Per chi è in coppia c’è un’intesa speciale con il proprio partner, ma novità anche per i single. Nel lavoro il vostro istinto si confermerà vincente. Salute: è tempo di ritrovare una rinnovata pace interiore, ma non trascurate il sonno!

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.